El “Orgullo Gay” comenzó en Madrid desde Zero

Este miércoles no es una fecha cualquiera. Es el día donde se conmemora el origen del respeto a la diversidad. Fue una noche de 1969 en Nueva York. Stonewall. Un local de ambiente donde se hallaban hombres que amaban a hombres. No había mujeres. La historia no hay que reescribirla. La historia hay que conocerla. Una redada policial detuvo la libertad. Dos años después, fue en España, en el Pasaje Begoña de Torremolinos. Otra redada. Otro atentando a la libertad de amor o del sexo. Allí comenzó todo. Una defensa a unos colores. A una forma de ser. De vivir y de sentir. Y fue en nuestro país. Dentro de nuestras fronteras. Y una noche de San Juan.

Este martes en Madrid en el Cine Paz de la calle Fuencarral 125 tuvo lugar el homenaje a la historia madrileña de la defensa a la homosexualidad. Gentes de otros tiempos que son presente. Y una cabeza visible, Miguel Ángel López, editor de la revista Zero de 1998 a 2008.

Un documental de Movistar cuenta la verdad de lo que fue Zero

Un documental de 2 capítulos ha conseguido contar la verdad de lo que fue aquella revista de divulgación, ayuda e información. Cada uno se agarró al pilar que más necesitó. Las necesidades de aquella diversidad también tenían colores. España aún estaba en blanco en negro. Los colores del arcos iris estaban difuminados. Este martes en el cine Paz se emitió el primer capítulo de Zero, La revista que sacó del armario a un país.

La redacción al completo de aquella revista se volvió a encontrar. Hicieron historia. El ejército, la comunicación, la iglesia decidieron salir de su armario. En algunas de estas instituciones el vestidor tenía varias cerraduras. Movistar Plus ha decidido contar la historia de cómo se vivió el nacimiento de esta revista. Qué sucedió, qué supuso, dónde se llegó. Transgresión del amor sin ser porno. No era una revista porno. El amor es infinito y lleva a todas las prácticas.

La redacción de la revista se ubicaba en la conocida Plaza de los Cines Luna. Ahora es la Policía Local de distrito centro. En aquella plaza se olía a hormonas de felicidad, recuerdan quienes vivieron aquel momento. Un grupo de amigos deciden que necesitan ayudar a una sociedad que tiene más miedo que ilusión. Zero fue el origen de la normalidad que hoy se vive. Fue la revista solicitada desde cualquier punto de nuestro país. Muy empaquetadas. No se podía saber lo que se escondía dentro de aquel sobre color cuerda de pita.

Zero fue un verdadero "ministerio" de igualdad, de solidaridad, de generosidad y de inteligencia. Nada que ver con lo ministerios existentes en esta sociedad presuntamente más avanzada. Miguel Ángel López se rodeó de los mejores. Entre amores y amoríos consiguió que su revista, fuese, es y será el referente del Orgullo Gay de España. Otro hito en la historia de la la diversidad. 1969, 1971 y 1998.