Jorge Javier Vázquez habla: se contradice y lanza un serio aviso a Mediaset

El que fuera la estrella indiscutible de Telecinco está en su momento profesional más bajo. Tras la cancelación de su nuevo programa ha hablado en su revista de cabecera.

Ha transcurrido prácticamente una semana desde que Mediaset España anunciase la cancelación definitiva de Cuentos Chinos. El programa que Telecinco programaba para Jorge Javier Vázquez con la intención de una franja hasta ahora maldita para la cadena, el Access.

Aunque la decisión se hacía pública hace días, lo cierto es que la cadena tenía prácticamente sentenciando el espacio desde la primera semana. La causa es evidente, sus pésimas audiencias.

Desde que se canceló el programa Jorge Javier no se había pronunciado y ahora ha roto su silencio para contar en el blog de su revista de cabecera, Lecturas, cómo se siente, en unas declaraciones en las que tira de ironía y lanza una contradictoria puya a Mediaset, con quien todavía mantiene un contrato de cadena.

Y decimos en ESdiario que “contradictoria” porque el gran titular que se puede extraer de sus declaraciones es el siguiente: “jamás se me pasó por la cabeza que Cuentos Chinos pudiera llegar a ser cancelado”.

Pero miente. No hace falta tirar mucho de hemeroteca para encontrar –algo que les avanzábamos en ESdiario- unas afirmaciones en su blog en la misma revista que apuntaban directamente a lo contrario:

“Tengo miedo de enfrentarme al veredicto de la audiencia, pero intento restarle importancia intentando convencerme de que será un largo trabajo. Si para navidades ya me han quitado el programa me vuelvo a Buenos Aires. A comer turrón con la caloraca".

Pese a que era consciente de esa posibilidad ya en los primeros días emisión de Cuentos Chinos, el presentador de Badalona ahora cuenta que “Cuando me presentaron el proyecto de Cuentos chinos jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones pero esa, nunca".

Jorge Javier Vázquez se sincera

Y añade, con tono amargo contra la cadena porque se desprende que no ha tenido paciencia con una franja que Telecinco tenía abandonada: “Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada. No había costumbre de pasar por la cadena para ver un programa que empezara a las diez menos diez de la noche. Pese a todo, estaba convencido de que lo lograríamos".

“Desde que me hablaron de Cuentos chinos hasta que se estrenó el primer programa pasaron unos tres meses. Tiempo durante el cual transité por muchísimos estados de ánimo. Me decían que la lucha iba a ser dura pero yo, optimista redomado, siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Que después de tantos años haciendo televisión seríamos capaces de conectar de nuevo con el público. Y que podríamos convertirnos en una alternativa", en relación a su imbatible y imbatido rival, Pablo Motos y El Hormiguero en Antena 3.