Campanario logró con su hija y los Costanzia lo que Terelu no ha conseguido aún

Tras la detención de Pietro, hermano de Carlo, por intento de asesinato ha salido a la luz el nombre de Julia Janeiro y hay algunas similitudes con Alejandra Rubio Borrego.

En un inesperado giro de los acontecimientos en la crónica rosa de nuestro país Carlo Costanzia cedió el protagonismo mediático de las últimas semanas por su relación con Alejandra Rubio a sus hasta ahora "desconocidos" hermanastros por parte de padre, Pietro y Rocco, detenidos en Turín y acusados de intento de homicidio.

A medida que iban pasando las horas se iba sabiendo más y más de los hermanos Costanzia hasta que este martes trascendió la relación sentimental que mantuvo Pietro con Julia Janeiro alias Juls, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

El director de Lecturas, Luis Pliego, se dejó caer por el plató de TardeAR para dar todos los detalles de este fugaz romance entre la hija del torero y el hermano de Carlo Costanzia, asegurando que los padre de Juls tenían pleno conocimiento de esta historia: "María José conoce la relación nada más empezar, está espeluznada porque ella sabe que tiene problemas con la Justicia, se pone en contacto con amigos de su hija para intentar que ella entre en razón y rompan. Desde el principio se opuso a la relación".

Sobre como nació la relación, explicó "surge en mayo 2023 a través de redes sociales. Empieza en Barcelona pero hay encuentros Marbella, Turín, Milán y en Madrid. Es una relación hasta hace muy poco tiempo pero ellos seguían estando en contacto. La detención de Pietro ha truncado la relación".

Terelu Campos y María José Campanario, dos "suegras" preocupadas por sus hijas

De momento, eso sí, parece que Campanario ha logrado que la relación de su hija con el mediano de los Costanzia no prospere. Terelu Campos, de quien se asegura que tampoco está nada contenta con la relación de su hija Alejandra Rubio con el hermano mayor, Carlo (también con problemas con la Justicia por otros motivos), no ha tenido tanta "suerte" y los tortolitos siguen adelante con su historia contra viento y marea... y contra los periodistas con quienes están teniendo más de un desencuentro.

Por su parte, la colaboradora del magacín de Telecinco Leticia Requejo pudo hablar con Jesulín de Ubrique que, al igual que su mujer, no está nada de acuerdo con esta relación: "He hablado con Jesús, me ha dado la sensación de que no le sorprendía lo que le iba a contar, pero cuando le he dado datos, me ha colgado el teléfono y me ha dicho que no le llamemos más".

En cuanto a la expectación mediática, en la semana de Semana Santa, TardeAR subió este martes levemente en cuota de pantalla al 11% (la cifra más alta desde el 15 de marzo) pero bajó en número de espectadores a los 952.000 frente a los 977.000 del día anterior.