Los rumores sobre el marido de Belén Esteban dinamitan los números de Telecinco

La princesa del pueblo ha estado repartiendo alegrías entre sus seguidores de redes compartiendo momentazos en un paraíso natural mientras su esposo celebraba en una discoteca madrileña.

Coincidiendo con el final de Sálvame y las vacaciones de verano muchos colaboradores del extitno programa de Telecinco están aprovechando para meterse entre pecho y espalda algún merecido descanso y entre ellos destaca Belén Esteban, que ha disfrutado de unos días de sol y playa en Canarias junto a Anabel Pantoja.

Algo que sin embargo se ha convertido en un foco de problemas para la princesa del pueblo que se ha visto inmersa en un huracán mediático de rumores de crisis matrimonial con Miguel Marcos, con quien lleva una década de relación y cuatro años de casados.

Fue el programa de Telecinco Fiesta el que señaló que la colaboradora estaría atravesando una "fuerte crisis" con el conductor de ambulancias que, a pesar de que en ningún caso significaría una separación, sí implicaría que pasan por uno de sus "peores momentos" como pareja.

Una información que sorprendió a la princesa del pueblo por Canarias donde además de disfrutar del mar también asistió a los conciertos de artistas como Rosalía, Maluma o Manu Carrasco.

El matrimonio de Belén Esteban y Miguel Marcos genera interés en la audiencia de Fiesta

Un viaje que ha hecho sin su marido, que casualmente este viernes cumplió 36 años y que habría celebrado este día tan especial con amigos en una discoteca de Madrid, según Pipi Estrada, resultando especialmente llamativo que Belén no haya estado al lado de su marido en su cumpleaños.

Rumores que ayudaron al programa Fiesta este domingo a generar gran expectación entre la audiencia y que se tradujo en un aumento de sus cifras, elevándose hasta el 13.1% de share y 1.229.000 espectadores, sus mejores cifras combinadas desde hace más de un mes.

No obstante Esteban dejó claro en conversación con Leticia Requejo que son rumores infundados y dejó claro que el motivo de su viaje no ha sido en ningún caso "huir" porque lo tenía organizado desde enero. "No sabe de donde salen estos rumores porque Miguel y ella están mejor que nunca" señaló la reportera.

Unas vacaciones que llegaron a su fin y tras las que aterrizó este domingo en el aeropuerto de Madrid, rompiendo su silencio y aclarando que "todo está fenomenal". "Todo muy bien, muy contenta" zanjó, revelando que el cumpleaños de Miguel "ya está celebrado" y que se lo ha pasado bomba durante sus vacaciones: "Anabel es mi amiga, no mi amiga, como mi familia, así que fenomenal. He visto a Rosalía, también a Manuel Carrasco, a Maluma, a Sebastián Yatra... maravillosos", concluyó.