Así se encuentra Silvia Bronchalo tras filtrarse su denuncia a Rodolfo Sancho

Ayer saltaba la noticia sobre la denuncia que Silvia Bronchalo habría interpuesto contra Rodolfo Sancho. Una noticia que llega a falta de dos meses para que arranque el juicio por el que se juzga a Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, que ha tenido en vilo al actor y su exmujer desde el mes de agosto.

Durante los últimos meses, han sido varias las ocasiones en las que la mala relación que mantienen Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha salido a la luz. Una pelea en el mes de noviembre y varias discrepancias entorno a la manera en que se trataba el caso de su hijo Daniel han sido algunos de los momentos críticos entre Sancho y Bronchalo, pero el peor llegaba ayer.

Los mensajes entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

El programa "De Viernes" ha tenido como invitada a Carolina Castro, la abogada de Silvia Bronchalo. Ella ha sido la encargada de confirmar que la denuncia se puso hace algunos días aunque se diera a conocer ayer. Además también se han podido conocer algunos de los mensajes que Rodolfo le mandó a Silvia y que desencadenaron en la denuncia: "Pirada, no te enteras de nada... Por cierto, esto no te lo ha dicho nadie, pero yo te lo voy a decir, tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento... Nuestro hijo tiene un trauma por tu culpa".

Carolina Castro ha explicado que esta no era la primera denuncia que Silvia interponía contra Rodolfo Sancho, pues en el pasado llegó a poner dos denuncias por malos tratos tras la separación, aunque hace poco las retiró porque "ella creyó, en su momento, que era lo más conveniente".

La salida a la luz de todas estas informaciones, que tanto la abogada como la propia Silvia Bronchalo desconocen como ha podido suceder, han dejado muy afectada a la exmujer de Rodolfo Sancho: "Está delicada, no entiende cómo ha salido a la luz esta información. Su intención no era que saltara a los medios. Ella simplemente fue a denunciarlo a una comisaría. No ha hecho ningún comunicado ni alardeo de ello. Al final es una ciudadana más que quiere mantener su intimidad".

Ahora mismo, para Silvia Bronchalo lo más importante es mantener el caso de Daniel Sancho lo más alejado de esta nueva polémica entre ella y Rodolfo Sancho. Hay que recordar, que Daniel será juzgado por el presunto asesinato de Edwin Arrieta a partir del próximo 9 de abril.