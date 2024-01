Estalla el caso Sancho: agresión sexual, corrupción policial y documentos falsos

La defensa del joven chef acusa a la policía tailandesa de cometer graves delitos para engañar al detenido y llevar el caso a su terreno, desde promesas hasta manipulación del testimonio.

Tal y como les anticipábamos este jueves 11 en ESdiario, el despacho Chippirrás-Balfagón y Marcos García-Montes han ofrecido una rueda de prensa para denunciar graves irregularidades de la Policía y de la justicia de Tailandia en el caso de Daniel Sancho, acusado de la muerte premeditada de su amante, el cirujano colombiano Ewdin Arrieta.

Su intención es conseguir una condena reducida para su cliente frente a la pena capital o la cadena perpetua que solicita la Fiscalía. Si bien en un primer momento mostraron públicamente todos sus respetos a los métodos y procedimientos de la policía tailandesa, ahora quieren echar por tierra todo el atestado policial, que ha sido la base para el escrito de acusación del fiscal y denuncian con contundencia que existen graves "irregularidades en el procedimiento penal seguido en Tailandia".

Y los letrados han denunciado las actuaciones policiales que se pueden resumir en dos palabras: engaño e ilegalidad, todo esto trasciende a pocas semanas ya de que se inicie el juicio oral contra Sancho (será el próximo 9 de abril) en el que se le pide la pena capital.

La defensa de Sancho ha ofrecido una retahíla de lo que son, a su juicio, graves ilegalidades desde el minuto 1 en el que fue detenido el hijo de Rodolfo Sancho.

Según Carmen Balfagón, la Policía engañó a Daniel con una orden de deportación", que le aseguraba al joven cocinero que estaría en España (si confesaba) en 48 horas. "El domicilio que figura en la orden de deportación es la prisión de Koh Samui", asegura Balfagón.

Es una de los muchos engaños de la policía tailandesa. La defensa de Sancho mantiene que su cliente e defendió de una agresión sexual, por lo que el crimen no fue premeditado: "No hay ningún cuchillo en la muerte, no se sabe cómo se ha producido la muerte. Estamos dando una involución a la presunción de inocencia, parece presunción de culpabilidad y hay que demostrar la inocencia", explicaba García Montes.

Confesión manipulada

Los abogados de Daniel denuncian que su declaración fue manipulada desde el principio y que lo escrito por los investigadores en el atestado es falso:

"Se justificaría dar la nulidad de las acciones. No puede ser que tú grabes algo y que la transcripción sea lo contrario. Eso ha hecho un daño terrible a la imagen de Daniel. Todo el mundo tenía clarísimo que él había confesado. ¿Pero qué ocurre cuando la confesión no es esa? Es una confesión confeccionada (...) Ni él lo reconoció ni las pruebas lo demuestran".

Además, dada la gravedad de los hechos, no descartan denunciar a la Policía tailandesa: "Nos reservamos acciones legales, es un tema a valorar. Cualquier español se encuentra así en un país extranjero... Es que es muy grave. No conoces el idioma, firmas documentos en tailandés, te ponen un abogado que ni se dedica a ti...", critica la letrada.

Si prospera las tesis de la defensa de Daniel Sancho, el joven podría estar muy pronto en casa. En este sentido, Marco García Montes considera que "​estamos en un arco máximo, si no hay atenuantes, de entre 8 y 10 años".