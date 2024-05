Rose Hanbury niega los rumores de infidelidad con el príncipe Guillermo

También conocida por su título de casada, Marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury ha sido vinculada a rumores de una supuesta aventura con el Príncipe Guillermo.

Kate Middleton y Rose Hanbury fueron consideradas mejores amigas durante muchos años. En los últimos años, los rumores de una supuesta aventura entre William y Rose han surgido debido a diversos informes, a la proximidad de sus residencias y al hecho de que ambas parejas han sido vistas juntas en público en varias ocasiones.

Sarah Rose Cholmondeley, nacida Hanbury el 15 de marzo de 1984, es una noble británica, ex modelo y ex miembro del personal político. Actualmente es la marquesa de Cholmondeley.

El nombre de su esposo es David Rocksavage, también conocido como David Cholmondeley, séptimo marqués de Cholmondeley. Según List, la pareja se conoció en 2003 en una fiesta en Villa Cetinale, aunque no comenzaron a salir hasta 2006. A pesar de su diferencia de edad de 23 años, ¡la pareja parecía profundamente enamorada!

Rose y David tienen tres hijos: los gemelos Alexander Hugh George, conde de Rocksavage, y Lord Oliver Timothy George, nacidos el 12 de octubre de 2009, y Lady Iris Marina Aline, nacida en marzo de 2016.

Rose es hija de Timothy Hanbury, diseñador de sitios web, y Emma Hanbury (de soltera Longman), diseñadora de moda. Tiene una hermana mayor, Marina, quien es la tercera esposa de Edward Lambton, el séptimo conde de Durham.

La familia Hanbury residía en Holfield Grange, Coggeshall, Essex. Su abuela materna fue Lady Elizabeth Lambart, hija del mariscal de campo Rudolph Lambart, décimo conde de Cavan, y dama de honor en la boda de la princesa Isabel y el teniente Philip Mountbatten en 1947. Su abuela paterna, Sara, era hija del piloto de carreras Sir Henry Birkin, tercer baronet.

Educada en Stowe School, Rose también obtuvo un título de la Open University. Inició su carrera como modelo a los 23 años, firmando con la agencia Storm, la misma que representaba a Kate Moss. Durante algunos años, Rose trabajó como modelo, participando en campañas para Miu Miu, Poplin London, y en una sesión fotográfica para Love Magazine, entre otros.

Después de su carrera como modelo, Rose se convirtió en investigadora para Michael Gove, miembro del Parlamento y secretario de Educación en la sombra en ese momento. Sin embargo, tuvo que dejar su puesto poco después de comenzar debido a intensas náuseas matutinas.

Rose ha trabajado en decoración de interiores, reveló el 4 de mayo de 2022, que había trabajado como decoradora de interiores

. A través de la página compartida de Instagram @houghton_hall, se anunció que Rose y Martina Mondadori colaboraron con la popular empresa de diseño de interiores Cabana. Juntos, crearon una colección inspirada en los extraordinarios interiores de esta elegante casa paladiana, ¡y ha sido un gran éxito!

Rose Hanbury fue fotografiada por primera vez con su esposo, David Cholmondeley, séptimo marqués de Cholmondeley, dos meses después de que circularan nuevamente rumores de infidelidad con el príncipe Guillermo.

Después de meses de mantener un perfil bajo, la pareja fue vista asistiendo a un servicio de dedicación de la Orden del Imperio Británico en la Catedral de San Pablo el miércoles 15 de mayo en Londres.

Rose, de 40 años, lucía elegante con un sombrero negro, una chaqueta a juego y una falda estampada en negro y rosa. Mientras Rose tenía una expresión seria, David, de 63 años, parecía estar de buen humor mientras sonreía durante la salida.

La pareja formó un frente unido dos meses después de que circularan rumores de que Rose tenía una aventura con William, de 41 años. Después de que la princesa Kate Middleton saliera del centro de atención tras una cirugía abdominal en enero, Stephen Colbert generó sospechas de que su desaparición podría haber estado relacionada con el presunto asunto.

Comentario desafortunado de un presentador británico Stephen Colbert.

"Me temo que tengo noticias preocupantes sobre la familia real de Inglaterra", dijo Stephen Colbert, de 60 años, durante The Late Show el 12 de marzo. "Los detectives de Internet están adivinando que la ausencia de Kate puede estar relacionada con su marido y el futuro rey de Inglaterra, William, teniendo una aventura”.

