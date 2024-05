Íntimo de Daniel Sancho canta: es prostituto, violento y gasta 800 euros al día

El caso del joven cocinero por el asesinato de su amante Edwin Arrieta ha quedado listo para sentencia que se conocerá el próximo 28 de agosto. Pero ahora se filtran otros datos de su vida.

Daniel Sancho permanece en prisión desde agosto de 2023. Los muros de la cárcel de Koh Samui es lo único que ve el joven cocinero español después de ser detenido como autor de la muerte (ya veremos si es considerado como asesinato premeditado) y posterior descuartizamiento de su entonces amante, Edwin Arrieta.

Como les venimos informando en ESdiario desde el pasado verano, las circunstancias que rodean al crimen lo han convertido como uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, circunstancias propias del delito y de la familia de Daniel, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de uno de nuestros grandes intérpretes, Sancho Gracia.

A ello hay que añadir las conocidas malas relaciones entre Rodolfo y la madre del acusado, Silvia Bronchalo, que han añadido pimienta al caso con hasta varias denuncias cruzadas entre ellos.

El pasado verano, además, varios amigos del chef filtraron información sobre la vida personal del acusado y lo encumbraron entre las noticias preferidas por público y medios de comunicación.

Ahora, a la espera del fallo de la Corte de Samui, otro amigo de Daniel Sancho sale a la palestra, como ya ocurriera en alguna ocasión desde que saliera a la luz el caso, para contar cómo es verdaderamente el hijo de Silvia y Rodolfo. Y no ha hablado precisamente para bien…

La exclusiva se la apunta el programa Código 10 de Cuatro. Una entrevista en el que se califica directamente a Daniel como prostituto y se relata su personalidad y comportamiento extremadamente violento.

Explican que Código 10 ha localizado a un amigo de Daniel Sancho que nos cuenta cómo era su vida antes de ser acusado del crimen de Edwin Arrieta. Asegura que consumía distintas sustancias, que esto le habría provocado episodios violentos y asegura que recibía dinero gracias al "yachting".

#EXCLUSIVA Hablamos con un amigo de Daniel Sancho:



“Tenía todo tipo de vicios y adicciones, con una especial preferencia por la cocaína rosa”



🔴 #Código10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/LoaN6HPvxA pic.twitter.com/jsOhp1lmGK — Código 10 (@Codigo10tv) May 14, 2024

Según su relato, siempre “buscaba bulla” y hasta un choque en una discoteca podría ser sinónimo de una pelea: “Quería problemas con todo el mundo!. Le describía como una persona con la que salir de fiesta que dormía hasta tarde y que pasaba la noche entera enviando ‘vídeos chorra’: “Se gastaba entre 500 y 800 euros la noche entre alcohol, drogas y bueno después ir a sitios de luces”, narraba.

La entrevista detallaba algunos asuntos sobre el comportamiento del cocinero que ya les anticipaba en su día ESdiario: “Se han vivido muchos episodios violentos porque cuando consumía perdía el control”, aseguraba y relataba uno de ellos cuando, al salir de una discoteca, todo el mundo quería coger un taxi: “Vio que llegaba un taxi que había sido llamado por otro señor (...) Él decía que 'yo soy famoso, tú no eres nadie tu eres un muerto de hambre”.

“Se le cruzaron los cables y le empezó a pegar”, narraba, asegurando que les tuvieron que separar: “Él iba a seguir, ya no respondía, el tío cuando cayó al suelo perdió el conocimiento”.

Por cosas como esta, no les resultó raro lo ocurrido con Edwin Arrieta: “Cuando vimos lo que pasó, lo único que me sorprendió es que estuviera en Tailandia. Dijimos 'normal, no era de extrañar”.

Daniel Sancho: sexo con hombres por dinero

Derrochaba grandes cantidades de dinero y, según este testimonio, una de sus fuentes de ingresos era una app de orientación homosexual: "Habló de cómo estaba ganando dinero con el tema del yachting".

Se trata de un término que significa “gay por pago” en el que un hombre heterosexual mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero: “Presumía de que era hetero pero hacía esos encuentros porque le daban dinero por tener tonteo, mensajes videollamadas, fotos de los pies y cosas así con otros hombres bueno por dinero y después sexo, pero que él era hetero”.

Es más, según este testimonio, presumiría y enseñaría su perfil en una red social en la que se definía como “sumiso”.