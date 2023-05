Alba Carrillo despotrica contra Telecinco: "Se está quedando con lo malo"

Alba Carrillo se despachó a gusto contra la cadena para la que hasta hace poco trabajaba en el programa 'Land Rober Tunai Show' de la Televisión de Galicia.

Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana, ha decidido no renovar el contrato de Alba Carrillo y prescindir de sus servicios. Entre las razones que se han esgrimido para justificar su despido están su perfil polémico a causa de su sinceridad extrema y su reconocida enemistad con ‘Sálvame’, ya que está personada en la Operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele por el presunto caso de espionaje a personajes famosos.

Alba Carrillo siempre es icónica. pic.twitter.com/GG7crMMRlk — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 1, 2023

Desde que fue consciente del despido hace algunas semanas, Alba, que ya conoce a su sustituta con Ana Rosa (Irene Junquera), optó por guardar silencio y centrarse en reorganizar su presente y futuro profesional. Sin embargo, ha reaparecido en televisión, concretamente en ‘Land Rober Tunai Show’, el espacio que presenta Roberto Vilar en la autonómica gallega.Alba Carrillo participó en la sección Comer E Calar, en la que los invitados tienen que tomar una decisión antes de empezar: contestar a preguntas personales o probar comidas muy poco apetecibles.

La polifacética colaboradora, que igual participa en 'Gran Hermano' que prueba algún plato repugnante en directo, se vio metida en una pequeña emboscada. "Madre mía. ¡Cuánto daño ha hecho Telecinco! Por cierto, ¿te han botado o no te han botado de Telecinco?", le dijo el presentador.

"Bueno, botar, botar… ¡Pido pista! ¡El comodín del público!", respondía ella. "No, es que ahora están haciendo cambios a peor. Porque siempre se puede ir a peor”.

Alba Carrillo quiso remarcar cuál está siendo la nueva política de Mediaset España: “Pues eso, que están botando lo bueno y se están quedando con lo malo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Actualmente, Alba se encuentra rediseñando y reflexionando acerca de su futuro. Después de salir de Mediaset es toda una incógnita en las filas de quién se enrolará. No cuesta imaginar que tarde poco en encontrar acomodo ya que se trata de uno de los rostros televisivos más demandados.

El pasado 2 de mayo, Alba celebró “que los madrileños nos levantamos contra los franceses en 1808 y es que los madrileños somos mucho. ¡En homenaje a mis antecesores, voy a pasar el día en el río con mis perritos! No todo va a ser luchar" y compartió en Instagram fotos en ropa interior de su día en el pueblo, el de su abuela, en el que ha comprado una casa: Nava del Barco (Ávila).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Consciente de lo que se avecinaba, la modelo se tomó unos días de descanso y dedicó un post de Instagram al refrán de que no hay mal que por bien no venga: “Si la vida te pincha, ¡coge las pinzas y come marisco!🤣🦐🦀🦞. Conclusiones de esta semana:

1 Tengo unos amigos que son el regalo de mi vida 🙏🏻. 2 Todo lo que sucede, conviene. Estos días en Galicia, con otro de mis grandes amigos @rubensimeo ❤️🎺 he sido feliz. Gracias🙏🏻 a la vida por este momento”.

La modelo afronta ahora una nueva etapa lejos de Telecinco, pero centrándose en lo positivo, y va a tener tiempo de preparar de manera correcta los exámenes de Criminología, carrera en la que se matriculó en 2019, que le llegan en junio.

Así lo anunció en su cuenta de Instagram con una imagen en la que se le puede ver un libro con múltiples anotaciones. La fotografía va acompañada de dos breves textos: uno que dice "exámenes" y otro en el que se puede leer "junio ya casi está aquí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Alba, de 37 años, saltó a la fama en 2007 por su participación en ‘Supermodelo’, un programa en el que acabó cuarta. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de ‘Amigas y conocidas’ y posteriormente pasó por lo splatós de ‘Hable con ellas‘, ‘Deluxe‘, ‘Sálvame‘ y ‘Mujeres y hombres y viceversa‘.

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene 11 años.