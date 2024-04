Gema López tira por tierra las prácticas culinarias de Dabiz Muñoz con su bebé

El cocinero se ha convertido en el centro de todas las críticas, tras desvelar en una reciente entrevista a Pablo Motos los alimentos que forman parte de la dieta de su hija.

El reconocido como el mejor chef del mundo por tercera vez consecutiva, Dabiz Muñoz, demuestra en cada gesto que su profesión es su mayor pasión. Una pasión que comparte con su pareja, Cristina Pedroche que suele presumir de las exquisiteces que le prepara su marido en casa.

Pero no es a la única, porque tal y como ha desvelado el propio chef, desde que su pequeña cumplió seis meses le prepara suculentas comidas con gambas rojas, cocochas confitadas o carrilleras a baja temperatura, dieta que ha sorprendido a muchos, entre ellos al presentador de El Hormiguero, al que Muñoz criticaba abiertamente por la escueta lista de alimentos que componen su menú.

Un menú fuera del alcance de algunos

"Mi niña come de todo, claro. Yo le he hecho filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... De hecho, la ves cómo come y es flipante. Ella tiene el esófago muy pequeñito, solo tiene seis meses, tienen que ser cosas con las que no se puedan atragantar y que tengan una textura muy blanda", afirmaba el cocinero con naturalidad.

Platos 'gourmet' con gambas rojas y cocochas: así es el menú que Dabiz Muñoz cocina a su hija de seis meses https://t.co/98vpPKwp6e — Cadena SER (@La_SER) April 27, 2024

También explicaba lo que nunca pasará por sus manos: "Yo, a mi hija, no le voy a dar nunca bollería industrial, alimentos ultraprocesados ni con aditivos, con lo cual... Eso se va quedando, si ella, a día de hoy, come cosas con textura gelatinosa, cuando tenga un año o dos le va a parecer algo normal. Se trata solo de generar una base de datos en su cabeza y crecerá con una relación sana con la comida que, evidentemente, para mí es superimportante", defendía el marido de Cristina Pedroche.

Unas declaraciones que han levantado ampollas en las redes y también en el debate rosa de Espejo público, donde la periodista Lorena García ha señalado que le parece bien la medida del cocinero: "Ya hay muchos colegios, y esto es maravilloso, que te 'exigen' que lo que llevan los niños a media mañana sea saludable, pueden llevar zanahoria, fruta, tomates cherry... Yo estoy muy de acuerdo con Dabiz".

VÍDEO | Pablo Motos ‘enmierda’ el sector del champiñón ante Dabiz Muñoz: "Sabe a un niño cagando encima de una burra muerta". https://t.co/0Yi9qq0hMA — NueveCuatroUno (@NueveCuatroUno) April 27, 2024

Una opinión que no compartía su compañera Gema López, quien ha sido muy crítica con la actitud del chef: "Yo creo que la vida es un término medio. Primero, no hay menú de colegio que tenga un presupuesto para cocochas, desgraciadamente. Creo que no tiene que ser una dieta habitual, porque hay que saber los riesgos que tiene, pero de vez en cuando hay que normalizar determinadas cosas. Me encantaría saber la cantidad de madres que tienen niños de seis meses, cuántas le pueden dar cocochas", cuestionaba la colaboradora del programa de Antena 3.