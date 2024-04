Bárbara Rey deja al descubierto las intenciones de Ana Herminia hacia su hijo

La artista se ha mostrado muy contenta a su llegada a Madrid por el futuro enlace de Ángel Cristo Jr., pero no ha dejado pasar la oportunidad de manifestarse sobre su nuera.

La participación de Ángel Cristo Jr. en Supervivientes sigue dejando momentos irrepetibles que muestras cada día la cara más tierna del hijo de Bárbara Rey. La última gala propició el reencuentro con su novia Ana Herminia, con la que se reencontraba después de mes y medio separados.

Además del cariño que se profesan, Cristo Jr. aprovechó sin pensárselo para proponer a su pareja en la playa de Cayos Cochinos, que aceptó sin dudarlo. Una noticia que sorprendió no solo en plató, sino también en la familia de uno de los concursantes más conflictivos de la edición.

Habla quien mejor le conoce

La noticia ha puesto el foco en Bárbara Rey, con la que dejó de hablarse por la polémica suscitada a raíz de la exclusiva que dio antes de entrar al concurso, y quien apenas ha hecho declaraciones sobre la evolución de su hijo en el programa durante semanas, manteniéndose en un segundo plano.

Sin embargo, ante la noticia de la boda de Ángel con Ana Herminia no ha tardado en dar su punto de vista sobre el enlace y, lejos de buscar polémica, se ha mostrado muy contenta por el anuncio de boda y, en especial, porque le vaya tan bien el concurso y su vida sentimental: "Yo me alegré de ver a mi hijo tan feliz", explicaba la artista hace unas horas a su llegada a Madrid.

Una opinión que cambia por completo cuando se le pregunta por su nuera Ana Herminia: "Sin respeto porque cada vez que estaban ellos hablando solos, no se besaban, pero cuando conectaban con Carlos Sobera ahí empezaba ella a darse beso", afirmaba la vedette, dejando clara la actitud poco transparente de su nuera.

Rey ha demostrado una vez más no tener pelos en la lengua al expresar el trato que recibe su hijo: "Parece que mi hijo fuera tonto del culo y tuviera medio año, así le habla, eso lo hacía también aquí". La artista ha hecho alarde del vis cómico que le caracteriza y ha hablado también de cómo irá al enlace: "Tengo preparada la peineta y la mantilla para ir de madrina de la boda, la pena es que con la arena no voy a poder llevar tacones pero en fin, me acostumbraré".