La actriz Julia Ormond demanda a Harvey Weinstein por agresión sexual

La actriz Julia Ormond ha demandando al exproductor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual que, según ella, ocurrió en 1995.

La famosa actriz de los años 90 Julia Ormond, ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Nueva York, acusando al productor de cine Harvey Weinstein de haberla agredido sexualmente en 1995, durante una cena de negocios.

En esta demanda, Ormond también implica a Miramax, la empresa cinematográfica cofundada por Weinstein, y The Walt Disney Company, que en ese momento era propietaria de Miramax. Este caso se plantea como un esfuerzo por buscar justicia y promover un cambio en la industria del cine, con el fin de proteger a las víctimas de abuso sexual.

Harvey Weinstein

La denuncia de Julia Ormond por agresión sexual a Harvey Weinstein

La noticia la ha dado en exclusiva la revista Variety. En su denuncia, Julia Ormond, conocida por sus papeles en películas de los años 90 como "Leyendas de Pasión" y "El curioso caso de Benjamin Button", detalla un incidente que ocurrió en diciembre de 1995.

Según Ormond, ella y Weinstein se habían reunido para discutir un proyecto de negocios en una cena. Sin embargo, durante la cena, Weinstein desvió el tema de la conversación, insistiendo en hablar del proyecto en el apartamento que Miramax había proporcionado a Ormond como parte de su contrato.

Una vez en el apartamento, según la denuncia, Weinstein se desnudó y forzó a Ormond a practicarle sexo oral, tal como cuenta CNN. Este evento traumático dejó un trauma profundo la actriz, quien ahora está decidida a buscar justicia y exponer los problemas sistémicos en la industria del cine.

Julia Ormond, the English actress best known for her roles in ’90s films such as “Legends of the Fall,” is suing Harvey Weinstein for sexual battery. She is additionally suing CAA, The Walt Disney Company and Miramax. https://t.co/UfgpStTXUv pic.twitter.com/GDsWDld1Qw — Variety (@Variety) October 4, 2023

La respuesta de Harvey Weinstein y sus representantes

Harvey Weinstein, quien ya ha sido condenado por violación en dos jurisdicciones y enfrenta acusaciones de más de 100 mujeres a lo largo de las décadas, ha negado vehementemente las acusaciones de Ormond.

Un representante de Weinstein ha emitido un comunicado declarando que Weinstein niega categóricamente las acusaciones y está dispuesto a defenderse con firmeza.

Por otro lado, Ormond alega que después de la presunta agresión, informó a sus agentes de la Creative Artists Agency (CAA), Bryan Lourd y Kevin Huvane.

Sin embargo, según la demanda, estos agentes no la protegieron ni tomaron medidas adecuadas para abordar la situación. Aunque Lourd y Huvane no son nombrados como acusados ​​en la demanda, se mencionan en múltiples ocasiones como los representantes de Ormond en ese momento.

Las demandas contra CAA y Disney

Julia Ormond también ha demandado a la Creative Artists Agency (CAA) por negligencia e incumplimiento del deber fiduciario. Según la demanda, los agentes de CAA eran conscientes de las acciones de Weinstein, pero no advirtieron a Ormond ni tomaron medidas para protegerla. Esta demanda resalta la responsabilidad de los facilitadores en la industria del cine.

Miramax, la compañía cofundada por Harvey Weinstein, y The Walt Disney Company, propietaria de Miramax en los años 90, también enfrentan demandas por supervisión y retención negligentes. Aunque no se menciona a ningún ejecutivo como acusado, se citan ex ejecutivos de Miramax y Disney en la demanda, incluidos Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg.

La demanda argumenta que estas compañías eran conscientes de las acciones de Weinstein pero no tomaron medidas adecuadas para prevenir abusos en acciones futuras.

El Compromiso de Julia Ormond en busca de un cambio en Hollywood

Julia Ormond ha decidido hablar públicamente sobre su experiencia traumática con el objetivo de ser parte del cambio necesario para hacer que Hollywood y otros lugares de trabajo sean más seguros contra los depredadores sexuales. Ormond espera que al compartir su historia, pueda generar un impacto en la transparencia corporativa y en la forma en que se aborden las denuncias de abuso en el lugar de trabajo.

Para Ormond, el problema va más allá de individuos como Weinstein; se trata de las prácticas y la cultura en la industria del cine que permiten que los abusadores sigan adelante sin consecuencias. Ella cree que si las acusaciones se hubieran enfrentado desde el principio, podrían haberse evitado innumerables daños a otras personas.

Las respuestas de las Empresas Involucradas

Hasta el momento, ni Disney ni Miramax han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda de Julia Ormond. Por otro lado, la agencia CAA ha rechazado las afirmaciones de Ormond, calificándolas de "infundadas" y declarando que las refutarán enérgicamente en los tribunales.

According to Julia Ormond's lawsuit, her CAA reps at the time, Bryan Lourd and Kevin Huvane, "focused on the assault from [Harvey] Weinstein’s perspective, asking Ormond whether Weinstein might have believed that Ormond had consented, and suggested that it was Weinstein’s… pic.twitter.com/whjRhei0vv — Variety (@Variety) October 4, 2023

El abogado de Ormond, Douglas H. Wigdor, ha respondido a las negaciones de CAA asegurando que expondrán los hechos reales en el proceso legal. Ormond ha presentado su demanda en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos, que permite una ventana retrospectiva fuera del estatuto de limitaciones y fue aprobada después del movimiento #MeToo.

La búsqueda de Justicia y cambio en Hollywood

La demanda de Julia Ormond contra Harvey Weinstein, CAA, Miramax y Disney, —en el caso de ser cierta—, algo difícil de demostrar al ocurrir los hechos en 1995. Es un paso valiente en la búsqueda de justicia y la lucha contra el abuso sexual en la industria del cine.

Esta acción legal resalta la importancia de responsabilizar no solo a los abusadores sino también a aquellos que permiten y encubren su comportamiento.

Julia Ormond es un exponente de la lucha por la justicia y la igualdad de género en Estados Unidos y en todo el mundo continúan siendo fundamentales. Su esperanza es que su testimonio pueda contribuir a la creación de un ambiente más seguro y transparente en la industria del cine y en todos los lugares de trabajo.

En última instancia, esta demanda es un recordatorio de que nadie, sin importar su posición o influencia, está por encima de la ley. La justicia debe prevalecer, y Julia Ormond está dispuesta a luchar por ella.Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.