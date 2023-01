Isabel Luna, la nueva amiga de José Ortega Cano, miente

Hay una parte de la historia de la protagonista que no coincide con la realidad que cuenta y que tiene muy enfadada a la familia de quien fuera su compañero sentimental durante un tiempo.



Hasta hace unas semanas era una total desconocida para el gran público. Bailaora, cantaora, madre de un hijo llamado Rafael pero no es una mujer viuda. Menos impedimentos para comenzar algo con el diestro de Cartagena. Isabel Luna soltera y José Ortega Cano divorciado. Su estado anterior fue el de viudo. Su boda con Ana María Aldón le da un hijo y le hace perder la pensión de viudedad de Rocío Jurado. Poco más de aquella actualidad. Perdió una paga y ganó un hijo. Lo demás está por contar.

Isabel Luna salta a los medios de comunicación hace un mes y medio cuando se le ve junto a José Ortega Cano una noche de viernes en la sala de flamenco Giralda. El torero junto a parte de su familia asiste a la actuación de Luna en este templo flamenco.

A partir de ese momento, la notoriedad se hace notable en la artista. Isabel accede a intervenciones en televisión inmediatamente. Hambre de focos. Hay una parte de la historia de la protagonista que no coincide con la realidad que cuenta y que tiene muy enfadada a la familia de quien fuera su compañero sentimental durante un tiempo.

Isabel Luna nunca se casó con el padre de su hijo, Rafael del Estad

Isabel Luna no es viuda del artista fallecido Rafael del Estad. No es viuda porque nunca se casó con el padre de su hijo. Del Estad nunca se divorció de su primera mujer Rosario Sosa. Las cuatro hijas de Rafael y Rosario están muy enfadadas por la invención que ha hecho Isabel del currículum de su padre. Tuvo un hijo extramatrimonial con el artista sevillano pero nunca se separó del amor de su vida, Rosario. Rafael del Estad falleció en septiembre de 2013 cerca de sus 4 hijas. Su mujer había fallecido unos meses antes.

El tema no tiene la mayor importancia pero la realidad que cuenta Isabel Luna es otra a la vivida. Las viudas venden. La historia de la copla está ahí. Venden y mucho. Y Rafael del Estad era de los grandes del arte. Aún más para vender y agrandar el currículum de un personaje.

Las cuatro hijas de Rafael están decididas a emprender acciones legales si continúa la narración de la la historia que cuenta Isabel Luna a la prensa y su círculo más íntimo sobre el estado civil actual y el que le unió al padre de único hijo. El artista no se casó con Luna porque no quiso. No deseó separarse de su primera mujer y gran amor.