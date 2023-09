Lequio ataca a la fallecida Teresa Campos y causa una bronca en Telecinco

El fallecimiento de la presentadora ha provocado todo tipo de reacciones y luto en la televisión pero, en esta ocasión, los elogios no han sido unánimes y alguien ha sembrado la discordia.

Se lo venimos contando en Esdiario desde primera hora de la mañana, Teresa Campos ha fallecido este martes 5 de septiembre en la Fundación Jiménez Díaz donde ha permanecido ingresada desde este pasado domingo. El motivo de este ingreso: una insuficiencia respiratoria aguda. A sus 82, la comunicadora nacida en Tetuán y criada en Málaga no ha superado la última prueba de su completa vida. A principios de enero, saltaron todas las alarmas. Su situación médica se agravaba. La enfermedad del olvido se había apoderado de la presentadora con más carisma de los últimos lustros.

Teresa ha estado rodeada en las últimas horas de sus dos hijas Terelu y Carmen, su tercer hijo y mano derecha Gustavo Guillermo y sus nietos José María, Carmen y Alejandra.

Como era de esperar la triste noticia ha ocupado rápidamente toda la atención de los medios de comunicación. En radio y televisión, la muerte de la matriarca de Las Campos ha alterado el orden y contenido de las tertulias de radio y televisión.

De hecho, el Rey Emérito Juan Carlos I ha mandado mucho cariño para la familia de la presentadora malagueña."Pobre María Teresa", decía el monarca y añadía: "un abrazo muy fuerte y me acuerdo mucho".

Pero en la que fuera su última casa, Telecinco, ha habido terreno para la discordia. Así, en El Programa del Verano intervenía Alessandro Lequio en un principio para recordar con cariño a la Campos.

Ana Rosa se cuela en el luto de Teresa Campos

Pero el guión cambiaba cuando el colaborador cambiaba el registro y elevando el tono de voz, hasta los gritos, interrumpía a los contertulios (en ese momento Antonio Rossi, Kike Calleja y Sandra Aladro) para lanzar su inesperado alegato contra Teresa Campos, que ha provocado una bronca en directo en el programa de Mediaset:

"He escuchado a muchos decir 'la reina de las mañanas, la reina de las mañanas'. Aquí si ha habido una reina de las mañanas esa es Ana Rosa Quintana que ha liderado un programa durante 20 años. ¡Basta de tonterías!".

En ese momento la presentadora, Patricia Pardo, trataba de calmar al aristócrata pero él ya tenía claro su argumento: era la reina, pero llegó otra y la destronó. Aquí la única reina de las mañanas ha sido Ana Rosa Quintana. A mi tanta falsedad, no".

Y como Lequio no estaba dispuesto a bajar el tono de voz y sus argumentos, Pardo ya se ponía seria y afeaba la conducta de su colaborador: "no se le está restando el merito a nadie, y menos estando en su programa. Pero creo que no es el día".