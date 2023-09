Jaime Cantizano rescata el vídeo electoral de Teresa Campos y se topa con Arús

Lo nuevo de TVE tenía muchos ojos puestos sobre su plató. La reaparición de viejas conocidas y la actualidad se llevaron algún que otro baño de realidad blanco sobre negro.

La semana de estrenos de nueva temporada comenzó este lunes cargada de titulares entre los que destacó el debut de Jaime Cantizano en el Mañaneros de La Uno de TVE. El nuevo programa de la cadena pública echó toda la carne en el asador y con María Teresa Campos ya en un estado de salud muy delicado (falleció la madrugada del lunes al martes) hasta recuperó un antiguo vídeo de la inolvidable presentadora presentándose a las elecciones de 1977. El Archivo de RTVE tiene documentos de incalculable valor y en el caso de Campos no iba a ser menos.

Claro que también hubo una periodista veterana que centró la atención en este primer programa de Mañaneros de La Uno: Pepa Jiménez, la mítica periodista y colaboradora de televisión a la que no se veía en la pequeña pantalla desde el año 2010.

Tal como ella misma explicó en su regreso a la tele, "hace unos años, mi hija me obligó a ir a ginecólogo, y me detectaron un cáncer de ovarios. Me quitaron los ovarios y los análisis revelaron que el cáncer era muy malo. ¡Mi hija me salvó la vida!".

Según Jiménez, estuvo más de dos años en reposo absoluto, cuidándose al máximo para fortalecerse y volver a ser la que era antes. "Se me cayó el pelo, porque hay algunas quimios que hacen que se te caiga el pelo. Afortunadamente estoy bien, estoy aquí y se sale. De esto se sale", compartió aconsejando a la audiencia que se haga revisiones a menudo.

Un comienzo por todo lo alto que, sin embargo, se topó en La Sexta con Alfonso Arús, que también regresaba a la parrilla tras las vacaciones con su Aruseros. El magacín matinal de la verde de Atresmedia no solo regresó con mucha más fuerza que el estreno de Cantizano (16.4% de share y 379.000 espectadores frente al 8.1% y 281.000 del Mañaneros), sino que Arús hasta lanzó algún que otro dardo a su nuevo rival.

Y es que al presentador de La Sexta no le hizo gracia que lo nuevo de La Uno promocionara tener por primera vez a un hombre del tiempo "todo el programa". Así las cosas el presentador no dudó en tirar de ironía al presentar al meteorólogo Marc Redondo y preguntarle desde cuando trabajaba en el programa: "Todos los días, durante todo el programa", confirmaba Redondo. "Como he leído que es la primera vez...", soltaba Arús en clara referencia a Mañaneros...

No contento con eso iba más lejos: "Calla, que igual estoy sentado al lado de un ferretero". Una afirmación que provocaba las carcajadas de sus compañeros y la puntualización de su mujer Angie Cárdenas. "Es que es verdad, nosotros tenemos el único doctor", dijo. A lo que el aludido, Redondo, respondía escurriendo el bulto: "A veces cuando callo estoy como ausente".