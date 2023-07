Gustavo Guillermo, al límite por culpa de las hijas de su "madre", Teresa Campos

Según ha podido saber ESdiario no son muchos los que acuden a visitar a la presentadora a casa últimamente. Ni siquiera su "tercera hija". Sin embargo, sí recibió una visita muy emocionante.

Teresa Campos no rescinde el trabajo de su mano derecha desde hace 31 años. Ni rescinde una cosa ni puede desprenderse del cariño diario que le profesa Gustavo Guillermo. Las informaciones vertidas este fin de semana en un programa de televisión son producto de la necesidad de Carmen Borrego de regresar a la pequeña pantalla.

Carmen filtra y un colaborador se convierte en su portavoz. Necesita un tema que la convierta en protagonista para una silla en un plató. De momento es la Campos descolgada. Terelu está en Miami con la grabación del proyecto Sálvame para Netflix y Alejandra Rubio ocupa la franja horaria que hasta el pasado 23 julio era posesión de la menor de la hermanas Campos, Carmen Borrego.

Terelu Campos y su hermana rompen lazos con Gustavo producto de una traición. Este ha sido el titular con el que los medios nos despertábamos en las últimas 48 horas. Lejos de la realidad. Una falsedad que tan sólo beneficia a las protagonistas con daño colateral a Teresa Campos. No se han roto lazos porque Gustavo Guillermo es necesario e imprescindible en la casa de su jefa y "segunda madre".

Es el hombre que está al pie del cañón. Día tras día. Tan sólo una cámara de seguridad podría cerciorar quién acude a la casa y quién no. En este segundo grupo se ubican casi todas las personas incluida la que durante años se dijo que era su tercera hija, Rocío Carrasco. Ni ella ni Fidel Albiac están cerca de la comunicadora malagueña. Las visitas son escasas y muy alejadas en el tiempo.

Gustavo Guillermo está al límite. Cansado de todo lo que rodea a Teresa Campos. No soporta la utilización que se hace de su jefa, amiga, cómplice y confidente. Y por encima de todo de la persona que a él se lo ha confiado todo.

No ha dejado de ir en ningún momento. Estuvo de vacaciones durante dos semanas fuera de España. Al regresar, tuvo una afección viral y decide no acudir por precaución con Teresa Campos.

Ya sucedió en plena pandemia. Y en aquel momento una de las hermanas Campos le dijo, "no te preocupes, ponte dos mascarillas". La respuesta fue contundente: "No voy a poner en riesgo la salud de tu madre". Una información que cuenta a ESdiario una de las amigas íntimas de la veterana periodista. Gustavo Guillermo no quiere hablar. Este periódico se ha puesto en contacto con él y su respuesta es directa: “No tengo que decir nada”.

La visita más emotiva que recibió Teresa Campos en casa: la de Yusan

El hijo que nunca tuvo no se apartará del lado de Teresa Campos. No porque las hijas no lo deseen sino porque no pueden. Es el que está. Guillermo no tiene contacto con Carmen Borrego. La distancia es notable y arrastrada desde hace tiempo. Con Terelu se hablan temas muy concretos. Gustavo es de de la familia Campos.

Nuestra informadora nos asegura que hace tres semanas se produjo un momento de mucha emoción en el domicilio de la presentadora. El hombre que durante años estuvo a su lado en televisión, Yusan (director de Qué tiempo tan Feliz), fue a visitarla. El momento del reencuentro fue de nostalgia y mucho cariño. Tan sólo ellos dos conocen qué se dijeron y cómo se abrazaron. Intenso y con mucha verdad. Así se puede definir aquel abrazo.