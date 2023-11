El recadito de Juan y Medio a Genoveva Casanova se convierte en oro en La Sexta

Aunque otras crisis matrimoniales como la de Sergio Ramos y Pilar Rubio le han quitado algo de protagonismo la del príncipe de Dinamarca sigue arrojando titulares de lo más jugosos.

Aunque otras crisis matrimoniales como la de Sergio Ramos y Pilar Rubio o Chenoa y Miguel Sánchez Encinas le han quitado algo de protagonismo, lo cierto es que se sigue hablando y mucho de la pillada in fraganti de Genoveva Casanova con el príncipe heredero (y casado) de Dinamarca, Federico.

El debate corazonero llegó incluso a Canal Sur y hasta Juan y Medio se pronunció al respecto desde su programa La tarde aquí y ahora, siempre con su habitual sentido del humor.

Tal como recogió este jueves el Aruseros de La Sexta, el presentador andaluz se sentó en corrillo con su copresentadora Eva Ruiz para opinar sobre el culebrón: "Bueno, una mujer libre que sabe que el otro está casado... jei, jei, jei", soltó dando a entender que quizá la actitud de la expareja de Cayetano Martínez de Irujo no ha sido, a su juicio, la más acertada.

El zasca de Juan y Medio con respuesta de Eva Ruiz

Pero Eva Ruiz salió en defensa de Casanova: "Libre, libre. El complicado eres tú", aseguró refiriéndose a Federico de Dinamarca. Pero Juan y Medio no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer: "¡Y tú la que tragas!", exclamó dando un golpe teatral en la mesa. "Porque, ¿de cuándo? Hombre, ahora tú no sabías que estaba casado el rey de Dinamarca, me he enterado por la prensa".

El momentazo del programa vespertino de Canal Sur no solo triunfó entre la audiencia andaluza sino que el propio Aruseros con las anécdotas siempre divertidas de Juan y Medio volvió a demostrar que es una de las grandes bazas de La Sexta. Así, este jueves el magacín de Alfonso Arús volvió a subir en los audímetros hasta el 18.6% de cuota de pantalla y los 439.000 espectadores, el mayor número desde el pasado 15 de noviembre.