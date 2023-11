Cómo podría abandonar la prisión provisional el bailaor Rafael Amargo

EsDiario ha tenido acceso a al Auto al completo del ingreso en prisión del bailaor por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Aún podría obtener la Libertad Condicional

Rafael Amargo tan sólo tiene una salida al abandono de la prisión de Soto del Real, donde ya ha pasado su primera noche. El sordo sonido del cerrojazo que te comunica que no puedes salir de esta habitación hasta el día siguiente. Momento en el que se toca diana. A las 7 horas. Con Al Alba de Aute. El abogado del bailaor anuncia que interpondrá recurso al Auto de la la Audiencia Provincial de Madrid que decreta el ingreso en prisión.

EsDiario ha tenido acceso a al Auto al completo del ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Rafael Amargo ha ingresado en la cárcel por dejación personal o de su letrado técnico o abogado. EsDiario desconoce la autoría de la negligencia. La Audiencia Provincial de Madrid le concedió siete días para que presentara la documentación médica pertinente que imposibilitaba al bailaor a personarse en sus dependencias a firmar cada quince días. Una obligación que fue dictada por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.

Rafael Amargo solicitó a la justicia no tener que firmar allí porque se sentía foco de interés para la Prensa y había sentido la humillación, según Amargo, de una funcionaria del Juzgado. La Justicia lo escuchó y actuó. Ya no es investigado, otrora imputado. La Audiencia Provincial de Madrid le comunica que en lugar de firmar en el Juzgado lo realizará en la Audiciencia Provincial. Se le concede esta petición. Una vez más. Fue el primer día a la Audiencia Provincial. El El segundo día que tiene que firmar ya no aparece. Presenta un parte médico de un servicio de urgencias por un ataque de ansiedad.

La Audiencia le da traslado al Forense y es esta el servicio médico especializado en estos asuntos (médico forense) quien confirma que ese parte médico no es suficiente. Necesita un informe más elaborado de su cuadro clínico. Se le informa al letrado de Rafael Amargo y ese informe no llega. Es en ese momento cuando la Audiencia Provincial decreta prisión provisional o preventiva por riesgo de fuga.

La Justicia le ha dado todas las posibilidades a Rafael Amargo. Y no ha atendido al procedimiento requerido para evitar su ingreso en prisión. El letrado de Rafael Amargo en su recurso al Auto de ingreso en prisión podría facilitar la documentación médica que se le ha requerido con anterioridad. El juez podría dictar Auto de Libertad Provisional. En sus manos y periódica legal está. De momento no ha sucedido.