Las últimas horas de Rafael Amargo tras la orden del juez: "Injusto"

Este viernes saltaba la noticia del ingreso en prisión del conocido bailaor y su abogado habló en 'Así es la vida', en Telecinco, sobre cómo se siente su cliente: "Está decepcionado".

Este viernes los medios de comunicación se hacían eco de una noticia de última hora: el ingreso en prisión de Rafael Amargo. El bailaor está inmerso en un entramado judicial desde hace ya varios años, que, incluso, le ha llevado a ser detenido en ocasiones anteriores. Pero esto adquiere un nuevo tinte, toda esta situación da un nuevo giro tras la reciente orden de la Audiencia de Madrid, que dio en exclusiva En boca de todos, el programa de Cuatro.

La Fiscalía tiene su motivo y, según se ha indicado, esta entrada en prisión se debe al "quebrantamiento continúo" de la obligación de Amargo a firmar en la Audiencia todas las semanas, constatando riesgo de fuga al encontrarse en libertad provisional. Permanecerá interno hasta que se celebre el juicio, en el próximo mes de abril. Había que conocer más de esta última hora sobre el artista y sobre este ingreso en prisión, por lo que en Así es la vida, programa de Sandra Barneda en Telecinco habló con su abogado, Jaime Caballero.

El abogado de Rafael Amargo habla de su situación

Caballero conectaba vía telefónica con el programa de Mediaset y relataba lo ocurrido, confirmando que el bailaor se encuentra en la cárcel de Soto del Real: "El furgón que traslada todos los presos es único, es un solo vehículo y ahí van todas las personas a las que han dictado prisión en el día de hoy". Respecto a las razones por las que se habría producido este giro inesperado, el abogado negaba que hubiera sido por no haber cumplido con su obligación de firmar. "Él tenía que firmar el día 1 y 15 de cada mes, realmente ha podido faltar unas cuatro o cinco veces a lo largo de un año y eso es algo que conocía la Audiencia hace algún tiempo", aseguraba.

El juez ordena el ingreso inmediato en prisión provisional de Rafael Amargo https://t.co/xVD1IeKENV — Cuatro (@cuatro) November 3, 2023

El motivo que llevó a Amargo a cometer esas faltas, según señaló el abogado, fue "la situación de salud y psíquica" del bailaor y se le requirieron documentos que lo certificasen, "que no ha podido aportar", aunque después aseguró que se han proporcionado "dos certificados, uno oficial y otro del médico forense". De igual modo, Caballero cree esta decisión del juez, la del ingreso en prisión, puede estar motivada por la actitud de la otra persona acusada en el mismo caso que involucra a su cliente: "Esta persona sí que no ha ido a firmar nunca y creo que han hecho un lote de dos y han dictado un auto que me parece tremendamente injusto", contaba en Así es la vida. El letrado también habló del estado actual de Amargo, comentando que "está decepcionado y sorprendido" ante la noticia. "Pensábamos que era una posibilidad remota y se ha transformado en una cruda realidad", sentenciaba.

A Amargo, en la actualidad, se le investiga por un delito de presunto tráfico de drogas en su céntrico piso de Madrid, un hecho por el que fue detenido a finales del año 2020. En marzo de 2023, se le detuvo por la misma razón en Alicante, pero quedó en libertad provisional y se le prohibió salir del país. Un escenario que vuelve a oscurecerse con su entrada a la cárcel, la cual quién sabe si podría extenderse en el tiempo. Rafael Amargo fue detenido en el marco de la 'operación Codax' junto a otras dos personas, entre otras, su pareja. Tras declarar quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte.