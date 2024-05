Juan Carlos I estalla: demanda a The Times por lo del complot a Felipe y Letizia

La actualidad de la Casa Real ha estado marcada por el protagonismo de la Princesa Leonor en Zaragoza y el 20 aniversario de la boda de los Reyes. El Emérito también tiene algo que decir.

Esta semana ha sido muy especial para la Familia Real. Por un lado, la heredera Princesa Leonor ha tenido especial protagonismo en Zaragoza donde las autoridades locales y regionales han reconocido su valor para Aragón, donde lleva residiendo desde el pasado mes de agosto cuando ingresara en la Academia Militar General.

Por otra parte, los Reyes Felipe y Letizia han celebrado el 20 aniversario de su boda y lo han celebrado en privado, el miércoles 22 de mayo, despejando su agenda para dedicarse el día para ellos. Pero el protagonismo no ha sido solo para ellos, el Rey Emérito también es noticia…

Lo contaba Pilar Eyre, el Rey Juan Carlos “ha dicho basta. Ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho saber que no va a permitir ni una noticia periodística más en la que se afirme que intenta cargarse el reinado de Felipe. Él, que se considera un súbdito fiel, él, que cree que la monarquía está por encima de todo, incluso de su misma persona, él, que al final ha conseguido perdonar a su hijo por haberlo expulsado de España, no va a permitir que nadie lo difame. O que, con afán de defenderle, sus partidarios injurien a Felipe o mientan sobre su relación. El primer paso está dado: ha ordenado a sus abogados que interpongan una demanda nada más y nada menos contra el todopoderoso diario inglés The Times, el más influyente además de portavoz oficioso de todos los asuntos que atañen a la familia real británica”.

De esta forma el Emérito, tal y como cuenta la periodista en su blog de Lecturas, habría tomado una decisión inédita contra un medio de comunicación.

Don Juan Carlos denuncia

Pero es que, tal y como recuerda Eyre, el diario londinense lleva años escribiendo titulares llamativos sobre el emérito, desde “Juan Carlos, el rey caído” cuando salieron las informaciones sobre sus irregularidades financieras, hasta llamarlo “rey adicto al sexo con cinco mil amantes” poco antes de la visita oficial de Doña Letizia y Don Felipe al Reino Unido. Pero lo de ahora no lo perdona. Que haya salido lo de su nuera en portada con el titular “El escándalo”, así, en español, para hablar de la supuesta relación con su excuñado, le hizo apretar los dientes, pero que el diario haya sugerido que él mismo está detrás de la difusión de este affaire, le resulta intolerable.

The Times le ha acusado de ayudar a filtrar esta información porque “el hecho de que Letizia tuviera sangre plebeya molestó a Juan Carlos desde el principio y desde entonces no ha dejado de considerarla una enemiga”. Y esto para Juan Carlos es inadmisible además de que no se sustenta en ninguna prueba y así lo han expresado sus abogados en la demanda, dice Pilar Eyre.

Tal y como anticipa la veterana cronista de las casas reales esta denuncia no va a ser la única porque “después de esta irán otras. Juan Carlos ya no tiene nada que perder”.