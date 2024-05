Emma García revela públicamente el inesperado detalle que le une a Doña Letizia

En la tarde de ayer, todos los medios se hacían eco del 20º aniversario de los reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, con programas especiales que dejaban grandes anécdotas.

El próximo 22 de mayo se cumplen 20 años de aquel histórico momento en el que, en una jornada pasada por agua, Felipe y Letizia se daban el "sí, quiero" en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Momento que fue recordado ayer en varias cadenas de televisión, y que el programa Fiesta no dudó en celebrar por todo lo alto.

La Casa Real compartía a los medios una serie de imágenes inéditas de los Reyes de España junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en las que se aprecia la buena relación que existe entre los cuatro, con instantáneas en las que muestran su lado más cercano, distendido y familiar.

Una polémica sesión

Sin embargo, las imágenes no han estado exentas de polémica, pues en cada aparición pública, tanto Doña Letizia como sus hijas son miradas con lupa, también fuera de nuestras fronteras, y no han sido pocas las críticas relacionadas con los atuendos elegidos, cuyo “problema” reside en el precio de las prendas escogidas para la sesión fotográfica, pues al parecer no superan los 100 euros.

Emma García revela el inesperado detalle que le a une a la Reina Letizia pic.twitter.com/sjCm6mK6mk — Cotilleo Tube (@viraltv_2) May 18, 2024

En el marco del aniversario real y las anécdotas correspondientes, Emma García aprovechaba para reconocer un hecho que la une por completo a Doña Letizia. Y es que las imágenes compartidas por Casa Real han vuelto a poner de actualidad el motivo por el que la esposa de Felipe VI no lleva la alianza de casada.

Don Felipe y doña Letizia celebran su 20 aniversario de bodas



🌐 https://t.co/7lY3TNIq4i pic.twitter.com/PjbIrsPiDy — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) May 18, 2024

Un detalle que se puede apreciar en algunas instantáneas y que los colaboradores de Telecinco confirmaban que la reina se quitó el anillo en 2011 porque le resultaba muy incómodo a la hora de saludar en los actos oficiales o en las recepciones al estrechar la mano de los invitados. Algo ante lo que Emma asentía, revelando por sorpresa que a ella le pasó lo mismo.

La presentadora de Mediaset ha reconocido que entiende por completo a la Reina Letizia, puesto que ella también se quitó en su día la alianza de casada por el mismo motivo: "Hace tiempo que me la quité, por lo mismo, es más práctico", afirmaba la periodista.