La exclusiva de Pipi Estrada sobre la nuera de Bárbara Rey achicharra Telecinco

A pesar de que Ángel Cristo Jr. no deja de afianzar su concurso en Supervivientes semana tras semana y de que su madre le desea lo mejor hay elementos externos que no ayudan para nada.

Mientras Ángel Cristo Jr. sigue consolidando su concurso en Supervivientes poco a poco a miles de kilómetros de distancia, en España, el culebrón sobre su vida familiar y privada sigue cerrando nuevos capítulos.

El último este domingo cuando Pipi Estrada llegó al plató de Fiesta de Telecinco con una gran exclusiva. El colaborador del programa que presenta Emma García desveló haber tenido "largas conversaciones con Bárbara Rey de madrugada" y contó todo lo que la madre de Ángel Cristo opina sobre su hijo y su novia, Ana Herminia, a la que no tiene precisamente en alta estima.

Según el colaborador, la vedette está cansada de sufrir: "Hemos sufrido tanto mi hija y yo por culpa de Ángel que solo quiero que nos dejen vivir tranquilas".

Además, se dirigió directamente a la pareja (o matrimonio tras la celebración garífuna en Honduras): "Estos dos están ahí porque es el hijo de Bárbara Rey, que no olviden esto y que sean un poco más agradecidos".

Y ya que estaba aprovechó para señalar que "cuanto más feliz sea mi hijo, más tranquila vivo yo, así no tengo que soportar la presión a la que me sometía económicamente". En cualquier caso, Estrada confirmó que lo que piensa Bárbara es que "su hijo está guionizado por Ana y ella marca los tiempos de esta relación".

En cuanto al a boda que se celebró dentro de Supervivientes no pudo ser mas dura: "Esta mujer es la más falsa del universo y lo siento por mi hijo que lo va a pagar muy caro. Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión".

Sin embargo, "yo no he bloqueado a nadie, están mintiendo, a mí si me han bloqueado ellos, por lo tanto, que cuenten la verdad. Ahora mismo no siento ni frío ni calor, es como si mi hijo fuera otra persona".

Declaraciones durísimas y exclusivas que, no obstante, no ayudaron a Fiesta a mejorar sus registros en los audímetros este domingo ya que el magacín de tarde de los fines de semana de Telecinco hizo este domingo un 9.3% de share y 846.000 espectadores; si bien hizo algunos televidentes más que el día anterior, su cuota de pantalla fue la más baja desde hace más de un mes.