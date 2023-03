La relación no matrimonial que mantiene Pedro Piqueras corona a Jesús Calleja

No es nada habitual conocer detalles de la vida privada y sentimental del veterano presentador de Informativos Telecinco. Será por eso que el aventurero de Cuatro atesora más mérito aún.

Lo que no consiga Jesús Calleja con los famosos no lo consigue nadie. El último en sumarse a sus muchas veces descabelladas aventuras fue el siempre serio Pedro Piqueras que, como suele suceder con todas las celebritys que pasan por Planeta Calleja, mostró una faceta suya a la que no tiene acostumbrado al respetable público que le conoce desde hace muchos años.

De hecho, desde el mirador montaña de la Breña Jesús Calleja quiso preguntar a Pedro Piqueras por una parte muy desconocida sobre él, su vida privada, y él no dudó en abrirse: "No es que no quiera que se sepa, estuve casado, ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco a veces un muro que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo", explicó sincero el presentador de Informativos Telecinco.

Algo que, a su juicio, suelen hacer los que como él llevan mucho tiempo en la profesión: "Muy poco se sabe de nuestra vida privada. Tengo mis amigos de Albacete de toda la vida, desde que somos muy pequeños, ni les importa si soy conocido y si tengo un trabajo público, lo que les interesa es que hablamos de las mismas chorradas que hablamos toda la vida".

Pedro Piqueras se ha perdido cosas en la vida, pero no se arrepiente de nada

Piqueras afirmó estar muy contento con las cosas que ha hecho en la vida, no se arrepiente de nada aunque piensa que hay muchas cosas que se pierden cuando sales a las diez de la noche del trabajo todos los días: "Te pierdes el primer plato de cualquier cena, ir al cine un jueves por la tarde".

Algo que le ha limitado en el tiempo para estar con su hijo, según aseguró relatando una anécdota que tuvo con él cuando tenía un horario peor que el actual, cuando se levantaba a las ocho de la tarde para pasar un rato con él e irse a trabajar a las once y volver a las 10 de la mañana: "Estábamos haciendo una obra en casa, mi hijo estaba hablando con el albañil y le dice: Eso es trabajar y no como mi padre que se pasa el día durmiendo".

Y eso que nunca se lo ha echado en cara: "Tengo un hijo maravilloso, los días que he tenido lo he vivido intensamente con él, incluso cuando me separé tenía la posibilidad de verlo todos los días, lo recogía del colegio". Además, comparte que tiene hobbies como la vela o la música, aunque de esto último explica que no lo puede categorizar como tal: "Es que realmente ha sido mi vida durante un tiempo, fue cantante".

Lo de ver a Pedro Piqueras en un contexto radicalmente diferente al que tiene acostumbrada a la audiencia le volvió a funcionar muy bien a Jesús Calleja que este miércoles registró para Cuatro un 9.1% de cuota de pantalla y 850.000 espectadores, la segunda mejor cifra desde que comenzó la nueva temporada de Planeta Calleja solo por detrás de Jordi Cruz.