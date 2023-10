WOMAN, el espectáculo que revoluciona Madrid

De miércoles a domingo en el Teatro Reina Victoria de la capital y hasta el 26 de noviembre, WOMAN levanta pasión, verdad, pureza, sentimiento y libertad. La joya de Aarón Vivancos

Son las 17 horas. Un viernes de octubre. Día 20. En la cafetería aledaña al Teatro Reina Victoria se espera a un hombre que enamora y hace levitar a la su público en su espectáculo más personal. Y dedicado a las mujeres en sus distintas etapas. Aarón Vivancos es tímido. Discreto. No distante. Regresando. Necesita de su tiempo. Más cerca de las constelaciones que lo terrenal. Es un agravante ahora sin sumar en numerar sociedad. Aarón esconde una gran verdad, su gran defensa de formación en la familia, educación y la en la vida.

WOMAN es el espectáculo de lo que desea Vivancos de nombre Aarón. Y lo ha conseguido. Sin preténdelos pero con mucho sacrifico. Es que vi su triunfo más trabajado. Fuerza, pureza, historia, mujer, elegancia, rojo pasión en la indumentaria, abanico. Música creada. Emoción y ternura. Son los ingredientes para el mejor guiso cocinado llamado WOMAN, el espectáculo de la fuerza.

En abril de 2022 se estrena en el Teatro Lope de Vega durante dos noches. Éxito absoluto. No dio tiempo a más. partir de aquel momento, hay nuevas paradas en los proscenios nacionales e internaciones. México, Turquía, Logroño, Valencia, Barcelona con larga temporada y de nuevo en Madrid. Y llega pisando fuerte. La noche del jueves será difícil de olvidar para los amantes del flamenco, danza española, voz hablada e historia de la mujer a lo largo de su existencia de la humanidad. Y del vientre. Siete actos en cien minutos. Una evolución de la hija, esposa, madre, madurez, maltrato,, liberación y empoderamiento. De la mujer. Mucha fuerza vista por un hombre con mucha sensibilidad. Y lejos de los prototipos. Es verdad. Su mirada lo delata. No lo pretende. No lo disimula. Es arte. Y su autoridad. La que trasciende desde la verdad.

Ocho bailaoras. Una actriz. Y un bailaor que compagina su trabajo de artista con el de director. Se llama a Aarón. Tiene 41 años. De Reus, Barcelona, y una formación ortodoxa en la danza española y flamenco. Y de marca, Los Vivancos. Su hermana menor Naama Vivancos es la responsable de este espectáculo que triunfa en Madrid. Naama era la menor de todos los hermanos Vivancos. Aarón decidió esperar a que su hermana menor finalice su formación para continuar con la carrera. Así fue. La superó. WOMAN nace en la Pandemia. La mejor etapa para la reflexión. Los malos y oportunistas siguieron siendo “ello” y los creadores tuvieron tiempo para crecer. Así fue. La diferencia entre los pagados por el Estado llamados funcionariado y los autónomos artistas. Y otros especiales de la seguridad social del estado. Otra realidad. No contada. Tapada. Maquillada.

Un agua sin gas. Es la bebida que toma Aarón Vivancos dos horas antes de comenzar su tercera función en Madrid. Es tranquilo. Sensato. Y con una clara preocupación por la educación en nuestro país. El germen de todo. Desde la empatía hasta la violencia. Y no con contraprestación. Ni será. Así lo ha reflejado este creador pausado que desprende fuerza en el escenario, verdad en la corta distancia y cariño en sus silencios. Su mayor expresividad. Aarón, lo ha conseguido. Su espectáculo nunca se ha producido en nuestro país. Hay mucha verdad desde la entrañas. Y no es el escenario.

