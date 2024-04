La dolencia de Doña Letizia deja fotos inauditas nunca vistas de la Reina

Si hay una imagen que ha impactado de la visita de Estado que los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, están llevando a cabo en los Países Bajos ha sido la que llegó este miércoles en el besamanos en la cena de gala en el Palacio de Ámsterdam.

Allí, se pudo ver como la Reina Letizia presidió sentada el besamanos, una imagen que llamó muchísimo la atención dentro y fuera de nuestras fronteras disparando las alarmas sobre la salud de la esposa de Felipe VI y dejando fotos inéditas e históricas nunca vistas.

Pero todo tiene un porqué. Se debe al neuroma de morton que sufre en el pie izquierdo y una metatarsalgia crónica en ambos, algo que se le agudizó al a Monarca durante esta visita de Estado y que le obligó a sentarse en el besamanos.

El diagnóstico llegó hace dos años y fue en octubre del año pasado cuando se conoció que sufría estas inflamaciones; desde entonces se ha podido ver como intenta adaptar su calzado para cada ocasión y el estilismo de la Reina, siempre sometido a escrutinio y objeto de múltiples titulares, se centró especialmente en su calzado, observándose en esos meses la utilización de mocasines y zapatos planos frente a sus clásicos zapatos de tacón alto.

No obstante, la Reina Letizia no quiso abandonar sus compromisos laborales en esta visita de Estado para continuar estrechando, dinamizando y fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

El neuroma de Morton que le fue detectado en el pie izquierdo a Doña Letizia es una dolencia consistente en un engrosamiento del tejido de los nervios del pie que puede llegar a provocar crisis muy dolorosas, y que se suma además a la metatarsalgia crónica que también sufre.

El neuroma de Morton, que suele afectar mucho más a las mujeres que a los hombres, entre otras causas por el uso de zapatos de tacón y más estrechos, suele darse entre el tercer y cuarto dedo del pie, y quienes lo padecen describen que se puede sentir como si estuvieras parado sobre una piedra en tu zapato o un pliegue del calcetín.

A todo ello se le puede sumar un dolor agudo, ardor o picazón en el pie, así como entumecimiento en los dedos afectados.

El get ready with me que quiero ver. El de Queen Letizia, vestida de The2skin, anoche sentada en el besamanos porque tiene una dolencia en un pie. pic.twitter.com/YkNt9oRp6n