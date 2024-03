La ayudante de Nuria Roca se enfada con Doña Letizia por ocultarse en Instagram

A la Reina le ha salido un puñado de irreductibles críticos en La Sexta que no ven con buenos ojos la última información que ha salido a la palestra y tampoco se muerden la lengua.

Hace unos días saltó de manera algo accidental e imprevista el notición sobre la presencia en redes sociales de la Reina Letizia.

Y es que los rumores sobre la posibilidad de que la esposa de Felipe VI pudiera tener un perfil oculto en Instagram se dispararon después de las aparentemente inocentes y espontáneas declaraciones del actor, pianista e influencer Mario Marzo en un podcast donde relató que la Reina le confesó que le seguía en esta conocida red social.

El tema se recuperó este domingo en el plató de La Roca de La Sexta. A juicio de la presentadora Nuria Roca es algo "obvio" que Doña Letizia tenga un perfil dado que "tiene hijas que tendrán cuenta, ella vive en el mundo, entrará en las redes sociales y brujuleará y mirará" desde algún perfil oculto.

Algo que no le pareció nada bien a su colaboradora y compañera Sara Ramos que se mostró de lo más indignada y rotunda: "Una mirona de Instagram, esa gente me pone nerviosísima. Si estás, estás. Entrar ahí solo a mirar no".

A favor y en contra del "perfil oculto" de la Reina Letizia en redes

Por si fuera poco crítica con la Reina ahí estaba Juan Del Val para meterse con toda esa gente que tiene el perfil cerrado: "¿Pero eso qué mierda es?".

El punto más amable lo puso Berni Barrachina que se manifestó totalmente entusiasmada ante la sola posibilidad de que la madre de la Princesa Leonor pudiera tener una cuenta y expresó su deseo: "Ojalá nos siga".

No se sabe si la Reina Letizia seguirá a La Roca en redes sociales pero lo que sí se conoce es que los espectadores del magacín dominical de La Sexta no lo hicieron demasiado en su última entrega. De hecho, este domingo el programa de Nuria Roca anotó en los audímetros un 4.3% de cuota de pantalla y 413.000 espectadores, sus datos más bajos desde hace más de un mes.