Mayte Zaldívar informa sobre el estado de salud de Julián Muñoz

La exmujer de Julián Muñoz se está encargando de acompañar al expolítico tras su salida del hospital y ha actualizado sobre su estado de salud en las últimas horas.

Desde hace varias semanas el estado de salud de Julián Muñoz tiene a todas su familia de lo más preocupada. Después de pasar más de 15 días en el hospital y viendo como su salud no mejoraba, su familia decidía pedir le alta voluntaria para que el expolítico pudiera descansar en casa, ya que a pesar de seguir grave puede ser atendido en su casa.

Son pocos los detalles que conocemos sobre lo que le ocurre a Julián, su nieto explicaba hace unos días que estaba mejor y desde "Y ahora Sonsoles" informaban que atravesaría por un problema médico "grave e irreversible". Ahora ha sido Mayte Zaldívar, su exmujer, quien ha salido ante los medios para dar la última hora sobre el estado de salud del expolítico.

Julián Muñoz sigue en casa pero sin mejorar

"A ratos está bien y a ratos, pues, no está muy bien" confesaba Mayte, que dejaba claro que no ha habido ningún cambio: "Está igual, bueno, con las mismas pautas que en el hospital, aunque está fuera del hospital, hemos pedido que lo diese en el alta, porque así está más tranquilo". En estos días tan complicados, está siendo Mayte la encargada de cocinar para Julián: "Todos los días come la comida que hago yo" y daba más detalles sobre su plato preferido: "Le gusta todo, la tortilla sin cebolla".

Mayte Zaldívar da la última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz: "La ciencia ya está puesta" https://t.co/d5Z05J1BlQ — CHANCE (@CHANCE_es) March 29, 2024

Mayte reconocía que Julián "no quiere hablar con nadie, simplemente está recibiendo las visitas de su familia porque es un enfermo de alto riesgo ahora mismo, y tampoco queremos arriesgarle, queremos que esté tranquilo, que esté feliz dentro de lo que cabe". La exmujer de Julián Muñoz ha explicado que, a pesar de todo lo que sucedió en el pasado, continúa a su lado porque hizo "borrón y cuenta nueva hace mucho".

Además, explicaba que sus hijas, Eloísa y Elia, no tienen nada que agradecerle: "Yo soy su madre, y una de las partes muy grande por la que lo estoy haciendo es por mis hijas. La felicidad de mis hijas es la mía... Para ellas es un momento muy duro, nunca dejaron de ser sus hijas y sufrieron muchísimo. Pero supieron perdonarle y ahora están ahí junto a él".