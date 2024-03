Los desconocidos detalles que Javier Ungría da sobre su separación con Tablada

El empresario ha aprovechado su participación en "Supervivientes" y ha hablado con Kike Calleja sobre su relación con Elena Tablada y la ruptura entre ambos.

Esta edición de "Supervivientes 2024" está plagada de tensiones y enfrentamientos entre los concursantes, como la que vivieron Kiko Jiménez y Laura Matamoros el pasado martes, pero también no está dejando ver conversaciones íntimas donde los concursantes se están sincerando sobre los diferentes momentos que han atravesado antes de su participación en el reality.

Una de esas conversaciones la han protagonizado Javier Ungría y Kike Calleja, y en ella hemos podido conocer nuevos detalles sobre la relación y especialmente la mediática separación del empresario y Elena Tablada, con quien tuvo un matrimonio de cuatro años y mantiene una hija en común.

Los inéditos datos sobre la ruptura de Javier Ungría y Elena Tablada

Kike Calleja, aprovechando su condición de periodista, le preguntaba a Javier Ungría el motivo que ocasionó la ruptura: "¿Por qué rompisteis? Tengo una curiosidad super grande porque he escuchado tantas cosas... Y siempre te ponen a ti de culpable". Unas acusaciones que al empresario siempre le han afectado: "En una relación, como en todas, siempre es cosa de los dos. Las relaciones no se cuidan lo suficiente, la gente opina sin saber".

Y es que la decisión de aquella ruptura parece que la tomó Ungría: "La decisión de romper la tomé yo. Ella intentó que no fuese así". Al parecer, Elena Tablada llegó incluso a ponerle un detective a Javier Ungría porque "alguien le diría que era una buena idea".

Actualmente, la relación entre ambos es algo tensa, ya que atraviesan varios enfrentamientos legales por la custodia de su hija Camila: "Hay mucha gente alrededor que puede tocar las narices, meterla patita y contamina queriendo sacar provecho de cosas". Javier Ungría también le ha confesado a Calleja que actualmente no tiene pareja, aunque tiene dudas sobre el estado civil de Elena Tablada: "Yo creo que ella sí, me puede sonar que ella puede tener alguien por ahí". Aún así, el empresario no ha querido dar más detalles sobre ello.