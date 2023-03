Jordi Cruz mete un hachazo mortífero a Tamara Falcó que pone en órbita a TVE

Su "tensión sexual no resuelta" marcó el concurso de la marquesa de Griñón en la edición de MasterChef que ella misma ganó. Ahora cada vez que se encuentran hay gran expectación alrededor.

El paso de Tamara Falcó por su edición de MasterChef Celebrity no dejó a nadie indiferente. Y ya no solo porque ganara sino por su relación con el chef y jurado Jordi Cruz. La complicidad que surgió entre ambos durante el concurso aún sigue coleando...

Y este lunes Tamara Falcó regresó a las cocinas del talent de TVE y no defraudaron. El reencuentro con Jordi Cruz dejó varios momentazos en la gala de este lunes pero uno por encima de todos los demás: el tremendo zasca que le asestó el cocinero a la marquesa de Griñón por reconciliarse con Íñigo Onieva, con quien se casará en breve.

Era inevitable que en su visita a MasterChef los jurados le preguntaran por su vida privada, de la que no se para de hablar en los últimos tiempos. Momento en el que la cara de Jordi Cruz se convirtió en un poema. Hasta tal punto que la propia Tamara comentó: "Mira la cara de Jordi". Cruz alegó que "estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle" y Falcó explicó que "he vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta". Fue entonces cuando el chef matizó rotundo y letal: "Nunca me gustó".

Tamara Falcó se toma con humor las "críticas" de Jordi Cruz

Lejos de enfadarse a la hija de Isabel Preysler le dio la risa: "Y lo dice tan pancho". Ajena al enfado de su amigo, defendió que "ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho".

Un rejonazo de lo más televisivo y mediático que ayudó a La Uno de TVE a liderar el prime time con MasterChef y datos de 13.8% de cuota de pantalla y 1.531.000 espectadores. En Antena 3, la serie Hermanos cosechó un 12.3% y 1.335.000 y en Telecinco La isla de las Tentaciones anotó un 12.2% y 1.431.000.