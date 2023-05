La madre de Yulen Pereira desvela por qué su hijo dejó a Anabel Pantoja

Arelys Ramos cuenta a la revista Lecturas el fallo que la sobrina de la famosa tonadillera tuvo con su novio y provocó la ruptura definitiva de la pareja que se conoció en Supervivientes.

Arelys Ramos, concursante de ‘Supervivientes 2023’ y madre del que hasta hace poco fue novio de Isabel Pantoja, Yulen Pereira, ha desvelado en la revista Lecturas qué fue lo que puso punto final al amor entre ambos: ¡los celos!

Arelys se enteró de la ruptura cuando Yulen acudió al programa días antes de la expulsión definitiva de su madre y ahora, una vez que ya se encuentra en España, ha decidido salir en defensa de su hijo para dejar claro que él no ha sido el culpable, como muchos intentan señalarle.

En una entrevista a la revista Lecturas, la madre de Yulen has ido clara: "El problema de todo esto es que se ha ido a enamorar de una Pantoja. Te lo digo con la mano en el corazón, no me gusta cómo ha terminado todo. Entiendo la arrogancia de Anabel Pantoja y su poderío, que su tía es Isabel Pantoja y la conocen en todo el mundo. Pero también hay que saber ser humilde. Tiene su punto, es una niña que es bondadosa, me ha contado cosas que nunca hubiera imaginado, la encontré sincera de buen corazón...".

Pese a que ambos remaron en conjunto para sacar a flote una relación en la que pocos creían, Arelys cree que fue Isabel la que empezó a desnivelar la balanza por “querer controlarlo todo. Y eso de la famosa soy yo y nadie más. Creo que esto es un pastel y que su trozo no se lo iba a quitar nadie”.

Yulen Pereira tuvo la oportunidad semanas antes, también en Lecturas, de despejar algunas dudas respecto al fin de la relación con Anabel. El esgrimista no dudó en confesar que "Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer una bola". Luego, en el ‘Deluxe’, aún fue más lejos: “"Con tantos viajes, tuve momentos de dejadez y pasotismo, no estábamos en la misma vibra. Nos creó esas inseguridades a ambos. Mi inseguridad con Anabel era básicamente que estaba muy lejos y no sabía si íbamos a ir para adelante, yo no veía un futuro".

Anabel Pantoja, por su parte, se ha mostrado muy dolida a tenor de algunos mensajes que lanza al aire en su espacio en Instagram, pero sigue centrada en sus proyectos profesionales, tal y como comentó recientemente en un acto público en el que se negó a hablar de todo lo que no fuera su trabajo: "Estoy bien. Muy contenta de estar trabajando, no me cambio por nada. Estoy muy motivada con mis nuevos proyectos".

De momento, su sección en la Televisión de Canarias, ‘Los viajes de Anabel’, se estrenó el pasado de 3 mayo con una buena acogida dentro del programa ‘Una hora menos’. Se trata de un espacio de 12 minutos de duración en el que ella es la protagonista.