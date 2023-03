Los desplantes de Chanel a los periodistas descolocan a Patiño en Telecinco

La exrepresentante española de Eurovisión pasó del todo a la nada en un abrir y cerrar de ojos y los rumores no se hicieron esperar. Ahora ha dado un paso hacia delante con sabor agridulce.

El tsunami que rodeó la participación de Chanel Terrero en Eurovisión el año pasado representando a España fue de tal calibre que después de ser omnipresente en los medios de comunicación y titulares, la cantante se alejó de manera imprevista y sorprendente del foco.

Hasta el punto que rápidamente comenzaron a surgir especulaciones en torno a una posible mala relación de Chanel con la prensa. Los desplantes comenzaron a ser habituales y la cosa iba de mal en peor.

Sin embargo, con motivo de la gala de los Premios Ídolo, el programa de María Patiño Socialité pudo hablar con ella y preguntarle por la polémica de su silencio mediático.

Mucho más cercana de lo que se le pudo ver en las anteriores ocasiones, Chanel explicó a los micrófonos del magacín de Telecinco que todo fue un malentendido: "Me sorprende mucho que digáis esto, porque si habláis con las personas con las que yo hablo habitualmente te dirán que no hay ningún problema, mi relación con la prensa siempre ha sido cercana, no sé de dónde se han sacado eso".

Chanel descarta rotundamente participar en algún reality como Supervivientes

Ya que la tenía a su disposición, el reportero Miguel Ángel Rech aprovechó para preguntar a Chanel si estaría dispuesta a participar en algún reality como Supervivientes. La cantante, sin dudarlo ni un segundo, aseguró rotundamente que no se atrevería: "Me gusta demasiado comer", sentenció.

El acercamiento de Chanel Terrero a la prensa de nuevo tuvo un efecto algo desconcertante en los números de Socialité. De hecho, este domingo anotó para Telecinco un 11.4% de cuota de audiencia y 806.000 espectadores; menor cuota que el sábado (12%) pero mayor número de espectadores (796.000). Además con respecto al domingo anterior (12% y 891.000) bajó bastante.