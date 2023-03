Imágenes de hace años de Cayetano Rivera y su nueva novia cobran mayor sentido

Ya en 2019 el torero y la presentadora se dejaron ver de forma que ahora que parece confirmarse su relación adquiere un significado especial ya que nada se sabía de crisis con Eva González.

Ahora que ya parece darse por hecha la nueva relación entre Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, este viernes El programa de Ana Rosa emitió las primeras imágenes que se vieron entre el torero y la presentadora portuguesa.

Toda vez que la revista Semana anunció el miércoles el nuevo noviazgo la entrevista en la que ambos comparten sonrisas y miradas cómplices adquiere un significado especial.

Fue en el año 2019 cuando se produjo el primer encuentro entre Cerqueira y Rivera. En una plaza de toros de Lisboa, como a las grandes estrellas, la presentadora lusa entrevistaba al torero haciendo un repaso de su trayectoria profesional y sus miedos personales.

"Es mi primera vez en Portugal, ojalá sea la primera de muchas", dijo entonces Cayetano sonriendo. Luego, al ser preguntado por si le gustaría que sus hijos fuesen toreros, el entrevistado sentenciaba: "Espero que no, es una profesión de alto riesgo y no lo desearía para mi hijo ni ninguna persona que quiero".



Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista son las miradas y las sonrisas que Maria y Cayetano comparten continuamente. De hecho, se les puede percibir algo nerviosos cuando se hablan mirándose a los ojos. Ahora, que se supone que están juntos y enamorados, es muy llamativa esta entrevista puesto que en 2019 Rivera estaba felizmente casado con Eva González y no había crisis en el horizonte.