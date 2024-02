García-Gallardo airea una foto íntima de Almodóvar, arruina los Goya y arde X

La polémica vuelve a golpear a la noche del cine español por la politización de actores y directores y sus alegatos de izquierdas. Pero ahora se han topado con la horma de su zapato.

Este pasado sábado 10 de febrero, les contábamos en ESdiario que los Reyes Felipe y Letizia habían rechazado la invitación de la Academia del Cine para asistir a la 38 Gala de entrega de los Premios Goya, que se celebraron en Valladolid.

El motivo de la negativa de la Casa Real es el alto contenido ideológico del evento y las manifestaciones que en este aspecto se producen con unos actores españoles politizados y apoyando a la izquierda.

La Gala, que fue un auténtico tostón, no defraudó en lo ideológico. La ceremonia dejó el apoyo de los actores a la causa Palestina y el llamativo silencio sobre el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate o su callada a los problemas del campo español…

Pero destacaba el ataque de Pedro Almodóvar a Juan García-Gallardo, líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León que se encontraba en la Gala:

"Me vais a permitir que haga una reivindicación más. Esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala, ha hablado de nosotros como los señoritos que recogen las subvenciones... Les está hablando uno de esos señoritos. Dijo que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan, Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, que es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo, lo devolvemos con creces al Estado a través de los impuestos y de la Seguridad Social, además de que creamos miles de puestos de trabajo", manifestó Almodóvar antes de entregar un Goya.

García-Gallardo no se corta y ha respondido al cineasta en un hilo en X (Twitter):

"Fui a la Premios Goya porque se celebraban en Valladolid, porque tengo un deber de representación institucional y, básicamente, porque no me dio la gana regalarle ese espacio un año más al consenso progre. La cultura no es de la izquierda. El PP se la entregó, pero no es de ellos. Y dentro de la industria del cine hay mucha más gente de la que se piensa esperando un ensanchamiento del espacio cultural para que quepa todo el mundo. Está bien que el Estado apoye a la Cultura en sus distintas expresiones. Nosotros también lo hacemos y con éxito en el caso del cine […]".

La foto que ha retuiteado García-Gallardo.

"Lo que pasa es que hay gente que llama 'cultura' a cualquier cosa. Hay películas que cuestan un dineral y no aportan nada: ni por entretenimiento ni por valor social. No se puede comparar La sociedad de la nieve o Los otros, que son grandes películas del cine español, con otras que no ha ido a ver prácticamente nadie, que no aportan nada, pero que las hemos pagado entre todos".

"¿El criterio de la rentabilidad económica debe ser el único para valorar si apoyar, o no, a un proyecto cinematográfico? No lo creo. Hay películas deficitarias que merecen la pena o que tienen una utilidad social”, continúa el dirigente de Vox.

"El cine es una herramienta de comunicación social y deben hacerse películas de todo tipo. Pero hacer la enésima película sobre Franco o sobre no sé qué colectivo no creo que deba ser una prioridad, habiendo tantos temas y tantas historias desconocidas por el gran público", indica García-Gallardo sobre las palabras del director manchego.

Nadie se acordo de la Guardia Civil

"Para mi un ejemplo de cine independiente, financiado con microdonaciones, es el que hace José Luis López Linares, que con su obra 'España, la primera globalización' ha dado a conocer de una manera atractiva cómo se desarrolló realmente la conquista de América. Esto lo entiende cualquiera fuera de la burbuja de la izquierda caviar", añade el vicepresidente castellanoleonés.

"Fue decepcionante comprobar que ningún premiado de los 'reivindicativos' se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos. Mucho #SeAcabó, lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Javier Milei y ningún problema real de España. No hubo sorpresa en Las Gaunas", subraya Juan García-Gallardo.

Y acaba el hilo que ha provocado infinitos comentarios y un encendido debate en X, tal y como ha podido comprobar ESdiario:

"Muchos se dieron por aludidos por mi definición de 'señoritos': quienes viven de subvenciones millonarias por hacer películas que nadie ve. Esa definición no alude a todos, ni siquiera a la mayoría de los cineastas. Pero sí a muchos de ellos. España tiene una gran industria del cine, que hace muy buenas películas admiradas por todo el mundo, con y sin subvenciones, y un gobierno responsable como el nuestro va a seguir impulsándola en beneficio de nuestra cultura y nuestra economía. FIN".

El lídér de Voz publicaba también un tuit con una foto de Almodóvar disfrutando en un yate. Una foto personal e íntima, que ha generado también muchos comentarios.