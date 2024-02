Seísmo en el cine: el motivo político del plantón de la Reina Letizia a los Goya

La decisión de la Casa Real es firme pese a las insistentes invitaciones de la Academia. Se dice que es por un motivo pero en ESdiario le contamos toda la verdad sobre el no de La Zarzuela.

Este sábado 10 de febrero el cine español celebra su día más especial. Valladolid, en esta ocasión, acoge la 38 Gala de los Premios Goya y desde la Academia han tramitado una invitación muy especial, a la Casa Real.

Tal y como hemos podido comprobar en ESdiario, en la Academia sueñan con la presencia de los Reyes, especialmente la de la Reina Letizia, conocedor el mundo del cine español de la afición de la esposa de Felipe VI por el séptimo arte.

Había esperanzas entre los organizadores de los Goya de contar en esta ocasión con la presencia de los monarcas. Tenían ‘señales positivas porque recientemente se veía a los Reyes acudiendo a una sala de Madrid para ver la película Pobres Criaturas.

Pero sobre todo porque, sin tenerlo en agenda, por sorpresa Doña Letizia (intentando sacudirse la polémica que la persigue en los últimos meses) visitara precisamente la Academia del Cine de Madrid hace unas días para acudir a un coloquio exclusivo (y casi secreto) presentado por Rodrigo Cortés con Martin Scorsese como invitado estrella. La Reina, pese a no ser académica, no quiso perder la oportunidad de escuchar al cineasta.

Señales que tampoco han servido en esta ocasión: desde La Zarzuela no se ha contestado a la invitación de los cineastas.

Sin embargo, la ausencia de los Reyes en los premios Goya no debería coger por sorpresa a nadie del cine español porque es algo que ha ocurrido siempre.

Hay dos versiones sobre el porqué de esta ausencia. La primera de ellas apunta a una razón: Los reyes Felipe y Letizia preferirían no asistir a la noche del cine español para no restar protagonismo a los verdaderos protagonistas de la noche. Según esta versión, la Reina sabe bien que en caso de aparecer en la gala, todas las miradas estarían puestas en ella, en su look, en cada uno de sus gestos… De ahí que prefiera no estar en el evento y dejar que la atención se centre en los nominados y en los premiados.

La política, la verdadera causa

Pero la otra razón de la no asistencia de los ahora Reyes –el Rey Felipe si estuvo presente en la Gala del año 2000, siendo entonces Príncipe de Asturias- es bastante menos poética:

La Casa Real rechaza la invitación a los Reyes de España por motivos políticos o mejor dicho por el marcado perfil político de izquierdas del evento más importante del cine español. La Gala tiene un guión pero no así los intervinientes y en La Zarzuela quieren evitar a toda costa momentos incómodos para la Monarquía.

Las manifestaciones son ya algo habitual en los Premios Goya, no existe censura alguna sobre las palabras de los invitados y premiados y nadie puede impedir que se produzca alguna reivindicación política, más o menos incómoda. Ahora mismo, las guerras en Ucrania y Palestina invitan a reivindicaciones de paz o de altos al fuego que pueden poner en un brete a Casa Real, debido al gran esfuerzo que se realiza para que los monarcas se sitúen siempre en un terreno de neutralidad total.