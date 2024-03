Carlota Corredera sorprende al admitir haber sufrido "agresiones" en Mediaset

La presentadora ha hablado sobre su etapa en Mediaset en su podcast 'Superlativas' y ha desvelado algunos detalles sorprendentes que vivió con "los señoros de Mediaset".

Carlota Corredera formó parte de Mediaset España durante casi 20 años siendo directora y presentadora de varios programas, entre ellos "Sálvame" y varias de sus vertientes. A pesar de la larga trayectoria que la gallega tuvo en Mediaset, parece que su paso por el grupo de comunicación no terminó de la mejor manera.

Porque en su podcast 'Superlativas', Carlota Corredera ha respondido a varias preguntas de David Insua y David Andújar, una de esas preguntas hacía relación a los famosos 'señoros' de Mediaset: "¿Algún día contarás toda la verdad de lo que te hicieron los 'señoros' de Mediaset?". Y aunque Carlota no quiso responder del todo, dejó una advertencia: "Sí, algún día lo contaré. Hablaré cuando esté preparada y lo considere oportuno".

La potente confesión de Carlota Corredera sobre los 'señoros' de Mediaset

A pesar de asegurar que no quería contar todo lo que le hicieron, Carlota Corredera dejó algunos detalles de lo que le sucedió en aquellos momentos: "Las personas que padecemos determinadas agresiones, violencias o situaciones complicadas como la que yo he vivido en Mediaset, tenemos el derecho a contarlo cuando lo veamos oportuno... No es una prioridad ahora mismo. No tengo nada en marcha, pero es una realidad. He contado hasta donde he considerado oportuno".

La relación laboral entre Mediaset y Carlota Corredera llegaba a su fin en el año 2023, cuando ella seguía formando parte del universo "Sálvame" y era presentadora del "Mediafest Night Fever". Aunque los rumores apuntan a que fue despedida por su apoyo y defensa a Rocío Carrasco, algo que ella misma ha insinuado muchas veces, nunca se ha confirmado nada.

Además de hablar sobre su paso por "Mediaset", hace varios días Carlota Corredera hacía referencia al vídeo de Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', en el que la youtuber llamaba "gorda traicionera" a la presentadora: "Llego a casa y había un vídeo que se estaba haciendo viral, en el que a mí se me llamaba 'gorda traicionera'. Ese vídeo, a mí, me cambió completamente la vida. Yo estoy traumatizada por eso".

Casi siete años en silencio… hasta hoy… me siento más libre, más ligera, más valiente, pa fuera telarañas 💪🏻💜 https://t.co/b7H8TZBsRW — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) March 20, 2024

Ante esas palabras, Esty Quesada no se ha quedado callada y ha vuelto a cargar contra la presentadora: "Igual Dan Schneider siete años después de este vídeo sale diciendo que le destroce la vida y que este vídeo fue lo peor que le pasó a su carrera, como hacen otras. No voy a hablar más, las del colectivo de gordas y de feministas, por la cara".