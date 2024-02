Carlota Corredera ‘ficha’ a Inés Hernand para atacar a los periodistas de TVE

No se baja del burro la influencer que la lío en la retransmisión de la ceremonia de los Goya. Lejos de pedir disculpas se reafirma y ahora ataca. También Defiende su ‘sanchismo'.

El escándalo de esta edición de los Premios Goya ha recaído esta vez en la retransmisión de la gala mediante los medios interactivos de RTVE. Se lo hemos contado en ESdiario la influencer Inés Hernand (que llegaba incluso a eructar en la retransmisión) hizo todo un ejercicio de admiración y peloteo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la alfombra roja.

A las críticas en las redes sociales por el lamentable espectáculo y show sanchista, impropio de una televisión pública, se unían las del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de TVE y eso, lejos de provocar la rectificación de Hernand, lo que ha hecho es que reaccione reafirmándose e incluso atacando a todo aquel que la critique.

Y eso ha hecho siendo una de las invitadas de Carlota Corredera, que así ha abierto la segunda temporada de Superlativas, su videopodcast en YouTube.

Y sus primeras declaraciones ya dejaba claro por dónde iba a ir la entrevista: “Estoy normal, es decir, ni sobreexcitada ni tampoco por debajo de unos ratios que no respondan a la desproporcionalidad que está ocurriendo ahora. Es un show de entretenimiento. No era una tortura de cine. No era José Luis Garci. Era Inés Hernand haciendo el cuadro”.

Sin un ápice de disculpa defiende su propio trabajo: “utilizo un porque soy dicharachera por naturaleza” y arremete contras las críticas en las redes sociales porque no hayan rescatado "momentos muy bonitos que tuvieron lugar en el directo”.

Para Inés Hernand un momento bonito es comerse un sándwich en directo: “Todo muy Sálvame, por cierto. Me parece cubismo y es una televisión que defiendo a muerte”.

“Mi propuesta es charlar con la gente y conocerla como personas, nadie me dio ninguna directriz distinta a ello”. Incluso afea que el Consejo no le informase personalmente del comunicado en su contra: “Nadie me llamó por teléfono para decirme lo enfadados que estaban porque me hubiese tirado un eructo”.

Inés Hernand y sus lecciones

Además, sin cortarse, rechaza la autoridad del Consejo de Informativos: “Creo que no corresponde al Comité de Informativos porque no se estaba informando, se estaba haciendo un programa de entretenimiento. ¿Cuánta energía quiero invertir en esto? Con que me paguen lo trabajado y no afecte ni a mis compañeros de RTVE Play ni a futuros proyectos en los que pueda estar involucrada, me da igual. Mi receta para estos casos es no entrar en internet”.

Y, ajena a la críticas unánimes, trata de ver una mano negra: “Hay gente que quiere que yo no esté ahí. Yo me pronuncio respecto de ciertos temas que pueden resultar comprometidos y que tienen mucho que ver con la justicia social, la visibilización de realidades disidentes y cosas que parece que no quieren mostrar en otros espacios”.

Concluye cómo empezaba, tal vez crecida por la defensa que de ella ha hecho el presidente del Gobierno encantado siempre con las alabanzas y el peloteo, criticando a los periodistas de Televisión Española: “Al del Comité lo único que le ha llegado ha sido el eructo. Lo digo en serio. No creo que haya visto el directo de tres horas”.