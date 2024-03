Carlota Corredera saca a Lydia Lozano los nombres de los "homicidas" de Sálvame

Ha pasado mucho tiempo y como si fuera un delito que prescribe los protagonistas de culebrón que acabó con los 14 años del magacín del corazón ya no se muerden la lengua.

Han pasado ya muchos meses desde que Mediaset fulminó Sálvame de la parrilla tras 14 años en antena con el presunto objetivo de recuperar las audiencias pérdidas, algo que no solo no ha sucedido sino todo lo contrario...

Ha pesar del tiempo que el mítico magacín lleva extinto no dejan de salir a la luz testimonios de sus protagonistas que intentan arrojar un poco de claridad al asunto. O "su" claridad al menos.

La última en sumarse a esta larga lista ha sido Lydia Lozano de la mano de otra de las "víctimas" del cambio de trayectoria de contenidos de Telecinco: Carlota Corredera.

Los "eliminadores" de Sálvame con nombres y apellidos, según Lydia Lozano

Así, Lozano se dejó caer por el podcast de Corredera, Superlativas, y como otros ex de Sálvame hicieron antes que ella habló del cierre del programa sin pelos en la lengua y señalando a dos personas en particular como responsables directas de la eliminación del magacín: "Nos decapitaron, nos cortaron a todos la cabeza, nunca mejor dicho. La cúpula de la cuarta planta, Borja Prado, que salió por patas, (Alessandro) Salem y tal…".

Peor aún, Lydia consideró "muy injusto lo que se ha hecho con nosotros" denunciando que no se les trató con respeto ni se les dio un final digno y a la altura de todo lo que han representado para Mediaset en los últimos 14 años: "Nos hemos portado muy bien, pero que muy bien. Hemos sido niños de sobresaliente".

Lydia Lozano cuenta cómo se sintió tras su salida de #Mediaset: "Las formas no han sido bonitas"#Superlativas pic.twitter.com/rQidlve643 — Superlativas (@Superlativass) March 13, 2024

Porque la periodista del corazón (hoy colaboradora estrella de Mañaneros y Baila como Puedas en TVE) está convencida de que "a la gente hay que reconocerle el trabajo, las audiencias, lo barato que salíamos, porque yo me he enterado de lo que cuesta abrir el plató de Sálvame ahora… Lo hacíamos con dos duros, con grandes profesionales que había detrás. Los han cogido al vuelo a algunos".

En cuanto al cambio ya no solo es que las audiencias no lo refuercen (desde que cerró Sálvame no han hecho más que bajar) sino que a juicio de veteranos como Lydia Lozano es "todo muy estático. Yo he trabajado en un corazón de La Latina y ahora veo mucho Ritz y mucho Palace. Hay mucho postureo. Lo nuestro no era ficticio, era verdad. No han encontrado el equilibrio desde que nos echaron, de lo que hicimos a lo que hay ahora", sentenció.