El público de Telecinco machaca al "favorito" de Supervivientes y "asola" Europa

Renqueando, tropezón tras tropezón y con su propia voluntad en contra el concursante del reality de aventuras de Mediaset cada vez está más cerca de algo que ni él mismo se puede creer.

La recta final de Supervivientes 2024 está tensando la emoción al límite. El jueves Jorge Javier Vázquez anunciaba que este domingo habría una expulsión exprés que pillaría a los concursantes desprevenidos y marcaría el inicio de la cuenta atrás para la final del reality y así fue.

Miri Pérez-Cabrero se convirtió en la elegida por la audiencia en una expulsión inesperada para los concursantes y que la dejó a las puertas de la gran final a pesar del deseo de su compañeros, Arkano, de ser él el expulsado.

¿Te parece justa la expulsión de Miri?



🔁 No

— 𝑴𝒖𝒚 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒏𝒆𝒚 (@muydedisney) June 9, 2024

Aunque el rapero tenía muchas ganas de volver a España cuanto antes para poder disfrutar de la comida sin límites, fue la influencer la elegida por la audiencia para abandonara Honduras "Lloro de amor, de verdad", confesó la joven tras conocer la noticia de su expulsión. Con la positividad que le caracteriza, envió toda la fuerza a sus compañeros para afrontar la recta final del concurso: "Desde aquí solo veo caras de fuerza, de fortaleza, me voy súper contenta, me voy a comer, estoy muy emocionada y estoy muy feliz. Quiero darle las gracias a todos".

Arkano ¿favorito a su pesar?

Tras la expulsión de Miri, el rapero recibía el cariño y el abrazo de todos sus compañeros que le pedían que afrontara esta nueva oportunidad de la audiencia con más fuerza que nunca ya que tan solo quedan unas semanas de lucha para la final. Vamos, que a pesar de su empeño por irse a casa, el público de Telecinco está empeñado en que se quede en Honduras, y al final renqueando y contra todo pronóstico se está convirtiendo en uno de los grandes favoritos para ganar esta edición.

Miri pidiendo quedarse y el propio Arkano también quiere que se quede ella 😂 Es un cagao que no tiene c0j0nes de decir que se quiere ir. A LA CALLE ❌️



SALVAR MIRI ✅️ #ConexiónHonduras14



— 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) June 9, 2024

Tras el inesperado adiós de Miri, llegaba la segunda y desagradable sorpresa de la noche. Tocaba nominar otra vez, apenas 72 horas después de la última tanda de nominaciones.

Pero primero se enfrentaban a la prueba de líder y Rubén Torres hacía historia consiguiendo un récord inédito como concursante más veces líder, nada menos que 9, logrando la inmunidad una semana más.

Cada vez son menos (solo quedan 6) y las nominaciones se van complicando. Aunque han hecho las paces y acercado posturas, Marieta nominó a Gorka porque es "con el que menos relación tengo ahora mismo"; el vasco, por su parte, eligió a Blanca, igual que Arkano, mientras que la windsurfista sevillana dio su voto a Gorka. Y por último, Pedro García Aguado nominó al rapero porque ve a otros concursantes con más ganas de llegar a la final que él.

Nuevos nominados: Blanca, Gorka y Marieta

En resumen, los nominados del grupo son Blanca y Gorka. Y Torres, como líder, "y por descarte porque hemos hecho como una pequeña familia" puso en la palestra a Marieta, que se tomó esta nueva nominación con resignación: "He venido nominada y me voy nominada, como si no hubiera pasado nada".

Tres nominados muy potentes en plena recta final de Supervivientes, a la que se acercan con paso firme tanto Arkano como Pedro García Aguado, en "una nube" porque son conscientes de que la final está cada vez más cerca, y la están acariciando con los dedos.

El jueves tocará decir adiós a Gorka, Blanca o Marieta, y quedarán solo cinco candidatos a la victoria. De seguir la misma dinámica que esta semana, el domingo abandonaría Honduras el último nominado y los 4 supervivientes restantes pondrían rumbo a España para la gran final que, se especula, podría ser el próximo 20 de junio, aunque Mediaset todavía no ha dado ninguna información al respecto.

Con todas estas emociones Supervivientes volvió a demostrar que no tiene rival en la parrilla, ni siquiera en una noche electoral tan intensa como la de este domingo, tras los comicios para el Parlamento Europeo.

De hecho, el Conexión Honduras de Sandra Barneda machacó con un 15.1% de cuota de pantalla y 1.363.000 espectadores en noche en la que La Sexta canalizó la demanda informativa de las elecciones europeas con un 11.7% y 1.281.000 para Al Rojo Vivo: Objetivo Europa, mientras en La 1 Europa Decide registró datos de 8.3% y 1.130.000 y 7.4% y 746.000. Por su parte, Antena 3 anotó un 7.2% y 974.000 para Secretos de Familia.