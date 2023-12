Escándalo en la fiesta de Ana Rosa Quintana: inconsciente, vomita y a la calle

Estas fechas prenavideñas tienen algo en común: las cenas, comidas y celebraciones de empresas. La de la productora Unicorn Content (Mediaset) se les fue de las manos a algunos invitados…

Alexia Rivas es ya uno de los rostros habituales del programa de Joaquín Prat, Vamos a Ver y antes en Ya es mediodía. La periodista de Ponferrada se ha hecho un hueco como contertulia en las mañanas de Telecinco más allá del escándalo que la catapultó a la popularidad, aquel famoso "Merlos Place", cuando, durante la pandemia, la reportera apareció de fondo, en ropa interior, en una videollamada del periodista Alfonso Merlos en su casa, destapándose así una infidelidad su ahora compañera, la ex gran hermana Marta López, que entonces era novia del abogado y también colaborador televisivo.

Este pasado viernes 1 de diciembre, la productora en la que trabaja, la de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, celebraba en una conocida discoteca de Madrid su ya tradicional fiesta navideña. Una celebración en la que Alexia se convirtió en la triste protagonista. Lo cuenta el portal Informalia que señala que ella acudió pronto a la fiesta, "a eso de las nueve y media", cuentan testigos presenciales al citado medio que la vieron llegar.

Alexia Rivas, en el local de la fiesta de Unicorn Content.

A la periodista se la pudo ver vistiendo de rojo vibrante, un modelo con aberturas al estilo cut out en el frente que mostraba un escote de media luna y parte de su vientre. La forma de la falda, era ajustada, con abertura lateral, y completó su outfit con unas sandalias doradas de plataforma, según se la puede ver en las fotografías antes de entrar en el local elegido en esta ocasión para celebrar el tradicional evento navideño de la productora que principalmente trabaja para "su casa", como le gusta decir a Ana Rosa, Mediaset España.

La fiesta de Alexia Rivas

La noticia recoge, haciendo alusión a fuentes internas de Unicorn Content, que Alexia se indispuso "muy pronto", precisando que su indisposición se le empezó a notar incluso antes de la medianoche y dando a entender que no se debió a un exceso de alcohol: "No le dio tiempo; tuvo que ser otra cosa, a lo mejor que no había comido", nos dicen. La cuestión es que nos confirman que incluso "vomitó" y que tuvo que ser atendida para salir del evento por "varios compañeros". Esperemos que se encuentre recuperada y podamos verla pronto en pantalla de nuevo, afirma el portal.

También recuerda que las fiestas de la productora de Ana Rosa Quintana, como la que se celebró la noche del pasado viernes, se está convirtiendo año tras año en una verdadera fábrica de noticias. Recordemos el escándalo del vídeo del coqueteo de Alba Carrillo y el ex guardia civil Jorge Pérez, compañeros en el ya desaparecido Ya es mediodía.

Ambos protagonizaron un affaire que trajo cola porque Jorge estaba (y está) casado con la coach motivacional Alicia Peña. El 'culebrón' terminó con Alba fuera de la cadena y con Jorge alejado por un tiempo de la televisión, concluye Informalia.