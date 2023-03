Toñi Moreno agradece a Laura Pausini su ayuda para salir del armario hace 5 años

La presentadora ha realizado este domingo la entrevista más intimista en ' Plan de tarde', donde le ha dado las gracias a la cantante italiana por abrirle los ojos sobre su homosexualidad.

Toñi Moreno se encuentra en un momento personal y profesional de lo más exitoso y no puede estar más feliz de todo lo que está consiguiendo. Hace apenas unos meses, estrenaba 'Plan de tarde', su nuevo proyecto en TVE en e lque ha entrevistado a numerosas personalidades como Carmen Morales, Shaila Dúrcal y Laura Pausini, con quien ha protagonizado la charla más personal e íntima.

Aunque la entrevista al completo se emite este domingo12 de marzo, Toñi Moreno ha tenido un gesto de lo más emotivo con la italiana y ha confesado que la cantante fue la persona que le hizo salir del armario. ¡Sin querer y de manera inesperada!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Si por algo se caracteriza Laura Pausini es por su enorme espontaneidad y durante una entrevista en 'Viva la vida', hace ya cinco años, la orientación sexual de Toñi Moreno quedó aclarada gracias a la naturalidad con la que la cantante trató el tema. Y ahora, ha sido la presentadora la que ha querido darle las gracias por quitarle de golpe y porrazo todos los miedos que sentía en aquel momento por su homosexualidad.

"Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente "me sacó del armario". Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis en RTVE , básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí , pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tú propio armario", ha comenzado escribiendo Toñi Moreno dejando claro que Laura Pausini le ayudó a dar el paso al frente que nunca se imaginó dar.

Toñi Moreno habla, por fin, de su salida del armario: "Me quité treinta kilos" https://t.co/6Is4SqOoSl pic.twitter.com/swr2DKrevD — Lecturas (@Lecturas) March 11, 2023

En este reencuentro, Toñi y Laura han vuelto a demostrar que mantienen (y seguirán manteniendo) una conexión muy especial: "Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 Años. Con los mismos miedos y la misma ilusión. Será eso de que los miedos nos hacen ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas. Gracias, siempre en mi corazón", ha zanjado la presentadora de lo más agradecida con la intérprete de 'En cambio no'.