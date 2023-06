El nuevo lesbianismo de Terelu Campos sienta regular en los pasillos de Mediaset

Más rotunda e inflexible no se pudo mostrar la persona que mejor conoce ahora mismo los gustos sexuales y/o privados de la presentadora de Telecinco que ahora se queda sin trabajo...

Por más que Terelu Campos intenta borrar de su pasado la existencia de Pipi Estrada en su vida parece que el famoso "derecho al olvido" se le resiste a la presentadora de Telecinco. Más que nada porque el periodista deportivo parece empeñado en no dejar que se olvide la relación sentimental que mantuvieron que terminó como el rosario de la aurora.

Este fin de semana el programa Fiesta se hacía eco del paso de Estrada por quirófano (una vez más) ahora para quitarse la papada. Y ya que estaba, el colaborador del programa aprovechó su momento para mandarle un mensaje a Alejandra Rubio.

El humor negro de Pipi Estrada no hace gracia a Alejandra Rubio

"No quiero que me mandes flores, pero sí quiero que hagas una cosa, que apoyes mucho a tu madre porque posiblemente quede destrozada porque no va a cobrar y porque también va a pensar que se ha ido el gran amor de su vida. Apóyala mucho y dale muchísimo cariño", así se dirigía Pipi a la hija de Terelu Campos, entre bromas y veras y flirteando con la fronteras del límite del humor... negro.

Unas palabras que no hicieron nada de gracia a Alejandra, quien, durante la tarde del domingo, se sentó en el programa de Emma García y, sin pelos en la lengua, quiso contestar al ex de su madre: "A mí me hace mucha gracia él porque de ilusiones también se vive, no quiero decir que no, pero dice que para mi madre él es el amor de su vida y tanto él como yo sabemos que eso es mentira. Que, si a él le vende eso, pues oye, a vender tranquilamente", respondió no menos irónica.

Alejandra Rubio contesta muy rotunda al ex de su madre, Terelu Campos

La hija de Terelu Campos explicó además que Pipi fue muy importante en la vida de su madre, pero que hizo las cosas muy mal: "Este señor era el novio de mi madre, vivieron juntos durante algunos años, pero a mi este señor no me ha criado para nada, vamos, en sus sueños".

Respecto a si su madre volvería con Pipi, Alejandra no pudo ser más sincera: "Ya sabéis en que plan está mi madre que no quiere hombres ahora mismo. Ya te digo yo que se acaba la tierra y queda Pipi y no le toca ni con un palo".

Emma García quiso saber si su madre estaría antes con una mujer que con él y ella, sin dudarlo un segundo lo confirmó rápidamente: "Hombre, pues claro". Acto seguido, quiso mandarle un mensaje de ánimo al ex de Terelu: "Que te vaya muy bien la operación, espero que tu cirujano sea tu amigo y que no te haga ningún destrozo y que te veamos muy guapo y muy feliz".

Entre el calor, el verano y el tema de marras, el caso es que el Fiesta de Telecinco no tuvo su mejor jornada en los audímetros y este domingo se saldó con datos de 10.4% de cuota de pantalla delante de 956.000 espectadores, sus cifras combinadas más bajas desde el pasado 28 de mayo.