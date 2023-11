Aracely Arámbula, exmujer de Luis Miguel, le denuncia por estos motivos

El cantante mexicano, que se encuentra en plena gira, tendrá que personarse ante un juzgado mexicano para hacer frente a la demanda que le ha interpuesto su exmujer.

A sus 53 años, el cantante Luis Miguel goza de increíble éxito que le ha llevado a realizar una nueva gira que alargará hasta 2024. Y aunque el cantante mexicano se encuentra en un momento dulce que ni las críticas por los altos precios de su concierto en Madrid, que rondan hasta los 1.400€, han podido arruinar, puede que las últimas noticias que han salido sobre él sí lo hagan.

Y es que, aunque siempre ha intentado mantener su vida privada alejada del foco profesional que le rodea, si pasado le persigue más que nunca. Porque, tal y como anuncian varios medios, la actriz Aracely Arámbula, más conocida como 'La Chule', con la que mantuvo una relación de cuatro años y tiene dos hijos en común, le habría denunciado por no pagar la manutención de sus hijos Daniel y Miguel desde hace tres años.

La noticia se ha conocido gracias al abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, que ha explicado en el programa de Telemundo 'Hoy Día' que: "Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió o finales del 2020".

La fiscalía de Ciudad de México imputa a Luis Miguel

Pero parece que la denuncia de Aracely Arámbula no se va a quedar solo en eso, sino que la fiscalía de Ciudad de México ha decidido imputar al cantante al considerar que no está cumpliendo, presuntamente, con la manutención de Daniel y Miguel. Esta no ha sido la primera vez en la que Aracely ha denunciado al cantante, ya que a lo largo de los años lo ha hecho varias veces, provocando que ambos se vean envueltos en una batalla judicial por la manutención de sus hijos.

Desde el programa "Fiesta" han explicado que el entorno de Luis Miguel asegura que el artista "paga religiosamente la manutención de sus hijos y tiene pruebas para demostrar que es ella quien no retira el dinero acumulado en el juzgado", aunque el entorno de 'La Chula' alega todo lo contrario.

Tras ser imputado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 6 de noviembre, el cantante tendrá la posibilidad de hacer frente a esa denuncia el próximo 15 de noviembre, y lo hará aprovechando que dará un concierto en Monterrey el 14 de noviembre.