Nuria Roca lo borda con el regalo "censurado" de Corinna Larsen al Rey Emérito

A estas alturas de la vida, diez años después de la abdicación de Don Juan Carlos, podría parecer que ya no quedaban secretos oscuros del padre de Felipe VI por publicar... nada más lejos.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la abdicación del Rey Juan Carlos I sobre su hijo Felipe VI están trascendiendo detalles de su reinado hasta ahora desconocidos... aunque pueda parecer increbíle después de todas las cosas que se han publicado del Emérito, a posteriori, pero publicadas.

Sin ir más lejos este domingo en La Roca de La Sexta se recuperaron viejas anécdotas de su reinado, entre las que destacó la confesión de la periodista Pilar Vidal sobre un frutero de lo más polémico.

Según Vidal, en su momento un aristócrata le contó que era un regalo de su amiga especial, la princesa Corinna: "En 2014, cuando yo trabajaba en El Mundo, me llamó una persona de la aristocracia que si había visto un reportaje que se le había hecho al Rey. Ahí aparecía un frutero de cristal en su despacho y me dijo que eso era un regalo de Corinna Larsen. Lo ha comprado en Suiza y se lo ha regalado, es su manera de tenerla cerca. Y lo publicamos", rememoró en el plató de Nuria Roca la periodista.

Eso sí, posteriormente, en una foto realizada en el mismo despacho, ese frutero había desaparecido, ya que no era habitual que se publicaran informaciones sobre el Monarca, ya que eran aspectos que no se podían "publicar ni decir": "A los dos meses hicieron una foto al Rey y habían apartado el frutero. Sabían que (Corinna) vivía cerca de El Pardo, pero no lo podíamos publicar ni decir".

Sin duda informaciones de lo más impactantes que este domingo contagiaron el interés de los televidentes ya que La Roca de La Sexta ascendió en los audímetros hasta el 4.3% de cuota de pantalla y 434.000 espectadores, frente al 3.5% y 319.000 de la semana anterior.