Cazan in fraganti a Pilar Vidal cometiendo un "delito" y Susanna Griso la delata

No es la primera vez que a la periodista del corazón la pillan en alguno de sus momentos más embarzosos o delicados desde sus propios programas. Esta vez rozando la ley.

La periodista de corazón Pilar Vidal es una de las más "pilladas" in fraganti en los diferentes programas en los que ha colaborado. Ya le pasaba en Telecinco con Sálvame y ahora no iba a ser diferente en su etapa en Antena 3 en Espejo Público.

Y es que el pasado fin de semana acudió como invitada Vip al Locobongo XXL del Wizzink Center y este lunes de regreso a su trabajo en el plató de Susanna Griso se encontró con una sorpresiva "encerrona" por parte de sus compañeros.

Según Gema López, había cometido un delito, engañado a dos personas de confianza y defraudado a la dirección del programa de Atresmedia.

Una atónita Vidal, dudaba sin saber de que se trataban las acusaciones. Tras confirmar que había acudido al evento contaba que antes de entrar en el recinto la habían cacheado como al resto de asistentes. En ese momento la seguridad había detectado que llevaba encima una petaca. Un artículo prohibido en este tipo de citas multitudinarias. Le advirtieron que estaba prohibido entrar en el recinto con la petaca y entonces ella dijo que lo llevaría a la consigna. Algo que finalmente no pudo hacer.

Eso sí, según su versión, la petaca contenía té con limón: "Lo que yo suelo beber cuando me divierto no lo hay en todos los sitios". En este punto quiso lavar su imagen matizando que no metió la petaca para ahorrarse dinero en el bar, ya que asegura que tanto ella como sus amigos consumieron e hicieron gasto en el recinto.

No obstante, se disculpó alegando que "no es delito pasarlo bien" y agradeciendo el trato excelente que recibió por parte de la organización del evento. Además tuvo unas palabras de cariño hacia su amiga y compañera Lydia Lozano, que le dedicó unas palabras cuando subió al escenario.

Pasado el primer momento de incredulidad Pilar Vidal quiso contraatacar y pidió a la dirección del programa que se pusiera manos a la obra para buscar a un colaborador de Espejo Público que se come las uñas. Según ella, esta persona deja la alfombra del plató llena de uñas, un acto que le desagrada y por el que pide responsabilidades.