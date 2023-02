Antonio Montero revela lo peor que hizo a Marisa Martín Blázquez y arde Mediaset

El paparazzi se rompió en el último suspiro de su penúltima aventura laboral de la mano de Telecinco. Por más que Nagore Robles intentó arroparle las emociones le embargaron. No solo a él.

Antonio Montero ya se ha convertido en uno de los tres finalistas de esta edición de Pesadilla en el Paraíso (junto a Borja Estrada y Tania Déniz) pero antes de cerrar la granja tuvo un encuentro con la presentadora Nagore Robles donde hizo una valoración del concurso, de sus compañeros y también de todo lo que ha hablado de su vida privada en este período.



"Estoy contento, yo quería que la gente me conozca como soy", aseguró desvelando quién ha sido su gran decepción en el concurso: "Me ha decepcionado Silvina, no es nada de lo que vende". En cuando a Borja, el hijo de Pipi Estrada, cree ha sido hábil: "Se ha ido arrimando a quien le ha interesado".

Claro que también habló de sus propias carencias ("No siempre tengo la autoestima bien, dudo mucho de mi, no me gusta verme") y de lo que cree que va a pensar su mujer Marisa Martín Blázquez sobre su concurso: "Me va a regañar por haber hablado de ella, no le gusta, ni aunque hable bonito".

Antonio Montero se rompe en lágrimas y recibe al apoyo de Nagore Robles

A pesar de todo, no pudo evitarlo porque "no puedo hablar de mi vida sin hablar de ti porque tú eres mi vida", entonó emocionado al hablar de partes de su vida con ella: "Le he hecho algunas putadas en la vida, los dos nos habremos hecho". Nagore Robles, ante las lágrimas de Montero, no dudó en darle un abrazo en tan emocionante momento.

Tan emocionante fue todo que Pesadilla en el Paraíso logró seducir a los espectadores de Telecinco este jueves elevando sus cifras en los audímetros hasta el 10% y 931.000 espectadores, sus mejores datos desde hace más de un mes.