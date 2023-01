El secreto de Nagore Robles y José Antonio Avilés noquea a Sandra Barneda

Las dos presentadoras suelen protagonizar grandes momentazos cuando coinciden en la parrilla pero a la hora de guardar secretos si se topan contra Antena 3 no tienen nada que hacer.

Noche de Debate la de este domingo en Pesadilla en el Paraíso y la presentadora en la granja, Nagore Robles, se sentó junto a José Antonio Avilés para hablar con él antes de que el nominado recibiera la sorpresa de su padre.

Dada la fama del periodista y la hemeroteca que lleva a sus espaldas, Sandra Barneda aprovechó desde plató para hacer una pregunta a su compañera sobre el concursante.



"Te lo voy a preguntar, ¿alguna vez le has confiado un secreto a Avilés?", espetó Barneda dirigiéndose a Robles, que no se lo pensó demasiado a la hora de responder espantada: "¿Yo? No lo recuerdo muy bien, pero casi que lo hago en directo en Instagram. Soy de guardarme pocas cosas, pero con Avilés al lado tengo un poco más de cuidado".

Entre bromas y veras, Sandra siguió estirando el chicle: "Mejor, no le cuentes nada". "No, no, no, que luego todo se sabe", dijo Nagore ante las risas del propio José Antonio Avilés.

Bromas y "secretos" (en el caso de Avilés serían "secretos a voces") que este domingo no sirvieron para que Telecinco subiera de la tercera posición del prime time ya que El Debate de Pesadilla en el Paraíso se quedó en 9.9% y 935.000, por detrás de Antena 3 y sus Secretos de Familia (todo queda en "secretos"), que lideró con un 12.6% y 1.505.000. La medalla de plata fue para La Uno de TVE que anotó un 11.5% y 1.443.000 con la película Exodus.