Pablo Motos mete a Rosario Flores en un delicado brete con su marido

Rosario Flores acudió este miércoles a "divertirse" a El Hormiguero y se mostró pletórica de estar en la nueva edición de La Voz Kids. Y es que para la cantante es todo un lujo ya que se considera la "monstrua de los niños" aunque al principio "no estaba muy por la labor, pero ya llevamos diez u once años haciendo La Voz y mientras que me quieran voy a estar ahí".

Además, confesó que prefiere hacer el formato Kids porque "los mayores se lo toman más a pecho" y eso hizo que decidiese no hacer más ediciones seniors. "Yo muchas veces he llorado por no haberme dado la vuelta", explicó mientras desarrollaba la dificultad del programa al no acertar muchas veces con las elecciones.

Ahora que se cumplen 30 años de su álbum De ley y aunque los inicios fueron complicados porque ella misma "lo veía dificilísimo" debido a ser hija de una de las grandes, Lola Flores, "yo sentía eso y era mi vida, eso puede con todo".

Cuando sacó ese primer disco, Rosario le pidió a su madre que no fuera a su debut "por todo el peso que tenía, no podía equivocarme, me exigían mucho". Por aquella época, la cantante "era muy rebelde" y le comentó a Lola que iba a debutar con el disco que había hecho su hermano, pero que no acudiese. Aunque en un primer momento le sorprendió su decisión, le terminó diciendo "te comprendo mi vida".

Rosario también aprovechó para hablar del Centro Cultural de su madre, en Jerez de la Frontera, animando a todos sus seguidores a que vayan a ver todo lo que han conseguido con este museo: "Hemos hecho el museo de mamá y están sus trajes, sus peinetas y todo. Yo entro y para mí es mi casa, lo que he visto toda la vida" añadía la artista.

"Voy a hacer un disco, voy a sacar 30 años de ley, lo voy a hacer con artistas internacionales y nacionales muy buenos", adelantó reconociendo que es algo que le llena de alegría y que demuestra que está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida: "Estoy encantada de la vida, me siento una privilegiada por el camino que he hecho".

Rosario Flores se explaya hablando largo y tendido sobre Quique San Francisco

Uno de los temas más delicados que trató en su entrevista fue la muerte de su primer novio y posterior amigo, Quique San Francisco: "Cada vez que vengo aquí y te veo a ti, me acuerdo de él", le confesó a Pablo Motos, y es que "tengo un vacío muy grande, una pena muy grande". En este punto se sinceró dejando claro que "me arrepiento de no haberle cuidado más y haber estado más con él, le echo mucho de menos". La artista habló también de su último adiós y explicó que "él decidió que yo no fuera". Ese día "no pude ir a verlo porque estaba de viaje" y cuando se enteró de la noticia "me quedé desmayada, sin fuerzas".

La hermana de Lolita desveló que ambos "tuvimos un amor enorme, ha sido uno de los mejores hombres que he conocido en mi vida, me conoció jovencita y me formó, me hizo la mujer que soy hoy". Reflexionando, Rosario apuntó que "no entiendo porqué no volvimos, lo dejamos muy enamorados y nunca volvimos, no sé" y concluyó bromeando con un mensaje para su actual marido, Pedro Lazaga: "Bueno, si me está escuchando mi marido, que estoy muy enamorada de ti eh".