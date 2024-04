La pista definitiva de que Leonor está enamorada de un noble congela La Sexta

Es la comidilla en todas las redacciones del corazón y también de información general. La última escapada de la Princesa Asturias ha disparado las teorías terrenales... y hasta esotéricas.

Estaba claro que la escapada a Nueva York de la Princesa Leonor, según Hola con un antiguo compañero del Internado en el que estudió en Gales, no se iba a quedar en mera anécdota informativa. La sola sospecha de que la heredera de la Corona española tenga una relación sentimental con el susodicho "amigo" ha sido más que suficiente para que los programas y medios del corazón y generalistas se hayan hecho eco de la noticia.

Algunos han ido incluso un poco más lejos intentando averiguar el futuro, más allá de la información pura y dura. Es el caso de Zapeando que este jueves recurrió a las artes oscuras para que el televisivo vidente Maestro Joao arrojara algo de luz a la vida amorosa de Leonor... a través de sus cartas.

Maestro Joao habla de un chico que no tiene nada que ver con el amigo de Doña Leonor

La primera carta que apareció en la tirada fue el ermitaño. "Este chico puede tener algo que ver, aunque no haya tenido nada con ella, pero, el ermitaño, son cosas escondidas, ocultas, hay algo que yo he visto que puede haber ahí y que este chico puede hacer luz de gas para que se hable de una persona pero en realidad puede haber otra", explicó Joao, confirmando su teoría con la siguiente carta que descubrió: "Oculta a otra persona. El chico que había delante es una tapadera para ocultar a alguien que verdaderamente sí que hay".

En cuanto a la identidad de esta presunta pareja misteriosa, Joao vio en las cartas a una persona noble, lo que disparó el comentario sarcástico del presentador Dani Mateo: "¡No me digas que no se lo ha buscado obrero!".

"No se lo ha buscado obrero porque la muchacha no se mueve mucho por el Mercadona y todo esto", respondió el tarotista dando más pistas de que la hija de los Reyes Felipe y Letizia está conociendo a alguien: "Mira como se le ha puesto el pelo, ese pelo solo se te pone si estás enamorada, por mucho serum no se te pone así".

Una nueva teoría sobre el "amigo especial" de Doña Leonor que demostró que si algo tiene el Zapeando de La Sexta es un público fiel. De hecho, este jueves registró cifras de 5.5% de cuota de pantalla y 490.000 espectadores, prácticamente las mismas que el resto de la semana; el miércoles anotó un 5.6% y 491.000, el martes 5.5% y 520.000 y el lunes un 5.5% y 513.000.