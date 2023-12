Jessica Bueno y Pablo Marqués, tienen un cruce de "verdades" por redes sociales

El modelo y la exconcursante de "Gran Hermano VIP" han intercambiado unos comunicados en redes sociales explicando la verdad, según cada uno, del final de su relación.

Pablo Marqués ha roto su silencio. El que fuera el novio de Jessica Bueno, al menos hasta este viernes, ha emitido un comunicado en sus redes sociales confirmando su ruptura con la ex de Kiko Rivera. A pesar de haber mantenido en todo momento que las cosas iban bien y que apoyaba a la sevillana, tras la salida de esta de la casa de "Gran Hermano VIP" las cosas han cambiado radicalmente.

"Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes", comenzaba escribiendo el modelo en en un comunicado que ha subido a sus redes sociales. "Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además no quería. Ahora si quiero", continúa explicando el ya exnovio de Jessica Bueno.

"Cuando salió J, ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella. Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo. A partir de ahí, puedo hacer lo que me apetezca con mi vida", unas palabras que harían referencia a esas informaciones de Avilés asegurando que Pablo habría hablado a otra chica estando con Jessica.

Pablo Marqués ex-pareja de Jessica Bueno , rompe su silencio y confirma la ruptura de su relación con la expulsada de #GHVIP8D .

"El domingo por la tarde vi a J en persona, antes de su debate nocturno, para decir cómo me había sentido. (Otra mentira) Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos. No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida ya, que no quiero saber nada de Tele ni de esos 2 meses y medio del pasado. Por favor respetarme. Mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", termina escribiendo el modelo.

Un comunicado que evidencia el desgaste que ha sufrido Pablo Marqués durante el concurso de Jessica, y que podría estar provocado en la amistad de la modelo con Luitingo, una amistad que podría avanzar hacia una relación, algo que ella ha dejado en el aire: "Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa".

Jessica Bueno responde a Pablo Marqués con su versión

Tras ver el comunicado que su ex había hecho para confirmar la ruptura de la pareja, Jessica Bueno por fin se ha decidido a hablar sobre su relación, y lo ha hecho siguiendo el mismo 'modus operandi' que Pablo Marqués, mediante un comunicado en redes sociales. "Me veo obligada a dar explicaciones sobre algo que no quería, por respetar la intimidad de P y la mía. Pero no voy a seguir permitiendo que se falte a mi persona, palabra y verdad", comienza escribiendo Jessica.

"Al día siguiente de salir de la casa de Guadalix, le expresé a P mi confusión y caos mental. Le pedí tiempo para aterrizar y concentrarme en mis hijos. El domingo nos vimos en persona, porque tenía la necesidad de zanjar todo de una forma correcta. Nos despedimos con un abrazo y prometiéndonos respeto mutuo, por eso nunca me atreví a dar ningún tipo de información cuando se me ha preguntado en plató", prosigue explicando la modelo para terminar asegurando que "no hay terceras personas. Gracias a todos por vuestra comprensión y apoyo".

La única pregunta que falta por responder es qué ocurrirá cuando Jessica y Luitingo se se vuelvan a ver en persona, algo que no sucederá dentro de mucho porque la ex de Kiko Rivera y el cantante tienen previsto verse durante la Navidad en Sevilla.