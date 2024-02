María Pombo contesta a Jorge Javier desde Cuatro ahora que no está en Telecinco

El otrora omnipresente presentador de Mediaset fue muy duro con la influencer y con su familia, que ahora se ha cobrado su particular vendetta en forma de plato que se sirve frío.

Las hermanas influencers María y Marta Pombo fueron las dos últimas invitadas del Planeta Calleja de Cuatro y como suele pasar a los famosos que acompañan a Jesús Calleja en sus aventuras se enfrentaron a retos desconocidos... En concreto, acostumbradas a estar siempre conectadas y vivir de sus redes sociales, no tuvieron más remedio que vivir sin cobertura en la Patagonia.

Por lo demás, no dudaron en sincerarse con el presentador y aventurero coincidiendo en la familia como pilar fundamental de sus vidas.

"Estamos viviendo como en pausa. Hace falta que nos obliguen a parar", reconocían las hermanas Pombo, cuya cambió gracias a las redes sociales, que hicieron famosa a María, que recordó que a su hermana no le hizo nada de gracia que empezase a subir fotos suyas y le pidió que se cerrase las cuentas.

Sin embargo, María no vio nada malo en ello y actualmente es una de las influencers más seguidas de España. Sus hermanas terminaron por seguir sus pasos y ahora la familia Pombo es conocida por todos, hasta el punto de protagonizar una serie documental sobre su día a día que ha generado todo tipo de opiniones a favor y en contra.

Uno de los más críticos fue Jorge Javier Vázquez, que llegó a señalar que había "más vida en un tanatorio que en el reality de las Pombo".

María Pombo se toma con humor las críticas de Jorge Javier Vázquez

Nada mejor que tomarse a guasa a sus detractores y así lo dejó claro en el programa de aventuras de Mediaset: "Me hizo mucha gracia el comentario de Jorge Javier de que había visto más vida en un tanatorio que en nuestro documental. Las máximas críticas que hemos recibido es que es aburrido, con lo cual eso es bueno porque no ha habido nada más allá. Pero también ha habido comentarios muy bonitos".

Menos gracia les hacen las críticas por parte de un sector del feminismo: "Al ser de una familia tradicional la gente te señala pero siempre nos han educado desde el respeto e igualdad. Nos consideramos feministas. Estamos cansadas del tema pijas, de derechas, todo es polémico hacia nosotras. Nadie se justifica y nosotras tenemos que estar todo el rato justificándonos. Diga lo que diga lo van a seguir pensando y no puedo gustar a todo el mundo. Siempre parece que estoy enfadada porque me pintan como una persona que no soy".

Con todos estos asuntos polémicos sobre la mesa, el Planeta Calleja de Cuatro anotó este lunes un 8% de cuota de pantalla ante 731.000 espectadores. A la misma hora en Telecinco (la cadena donde Jorge Javier fue un día el presentador estrella y omnipresente) El Pueblo hacía menos share (7.8%) y no muchos más espectadores (807.000).